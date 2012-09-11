1700 پرونده اختلاف تعاونی های قم در اتاق تعاون رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر قم بیان کرد: با توجه به سیاست های کلی اصل 42 و قوانین بخش تعاون و رویکرد مدیر کل تعاون مبنی بر سیاست گذاری مسئولیت به سایر بخش ها، اتاق تعاون تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه اتاق تعاون اداره ای خصوص است افزود: هدف ما تغییر رویکردهایی است که اکنون در بخش تعاون جاری است.



وی بیان کرد: پالایش پرونده های شرکتهای تعاونی از وظایف اتاق تعاون است که در این راستا در طول 40 روز پرونده هزار و 700 تعارض میان شرکت های تعاونی در این اتاق مورد بررسی قرار گرفت.



معاون اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: ممکن است برخی از تعاونی ها به برخی از تعاونی ها به بخشی از قوانین و مقررات پایبند نباشند که در این صورت با چند بار ابلاغ به تعاونی چنانچه مشکل برطرف نشود حتی می توانیم تعاونی را منحل کنیم.



وی با اشاره به لزوم توانبخشی به تعاون افزود: یکی از رویکردهای ما این است که مردم را با شرکت های تعاونی و اقداماتشان آشنا سازیم.



وی ادامه داد: بیشتر موسسات تجاری و خدماتی در قم در قالب شرکت تعاونی در حال فعالیت هستند.



خادمی بیان کرد: کمیته رسیدگی به تخلفات و نظارت بر شرکتهای تعاونی مسکن مهر این شبهه را ایجاد کرده است که شرکتهایی که به آنجا معرفی می شوند مرتکب تخلف شده اند در حالی که برای رسیدگی به شکایات اعضا معرفی شده اند.



وی گفت: لازم است ذهنیت افراد در خصوص بخش تعاونی تغییر یابد و اداره تعاون هم سعی دارد هم نظارت ها را بیشتر کرده و هم متفاوت تر از گذشته حاضر شود.