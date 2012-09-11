لبخند تلخ عقرب سیاه قبل از اجرای حکم / اعدام با طناب قرمز

به گزارش خبرنگار مهر ، ضلع شرقی چهارراه نظام آباد از شامگاه دیروز حصار کشی شده بود. در میان حصار سکوئی آماده شده بود تا حکم مرد متجاوز در بالای آن اجرا شود.

در بنر نصب شده در محل، زمان اجرای حکم ساعت پنج صبح اعلام شده بود و از ساعت پنج جمعیت زیادی در محل جمع شده بودند که هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شد.

شاکیان پرونده و آشنایان صادق مرادی در میان جمعیت حضور داشتند و گاهی درگیری لفظی میان آنها رخ می داد که با اجرا حکم این درگیری شدت یافت .

ساعت 5 و 50 دقیقه صبح خودروی قاضی امیرآبادی –سرپرست دادسرای جنایی- وارد محوطه اجرای حکم شد. دقیقه ای بعد هم مرد متجاوز با یک دستگاه خودروی حمل مجرمان پلیس آگاهی از زندان اوین به محوطه منتقل شد. دو دستگاه بنز پلیس نیز خودروی حامل مرد اعدامی را اسکورت می کردند.

یکی از بستگان مرد اعدامی که در محل اجرای حکم حاضر شده بود مدعی شد دو ماه است با صادق ملاقات نداشته اند و دیروز هم مراجعه آنها به زندان بی نتیجه بوده است.

قاضی اجرای احکام طناب قرمز رنگ را به قلاب جرثقیلی که در محوطه منتظر اجرای حکم بود آویخت و مقدمات اجرای حکم انجام شد.

سرانجام ساعت 6 و 2 دقیقه مرد اعدامی را از خودروی حمل زندانیان خارج کرده و پای چوبه دار بردند. صادق مرادی سعی می کرد با خنده هایی تلخ خود را خونسرد نشان دهد.

یکی از مسوولان اجرای حکم سپس پشت تریبون قرار گرفت و گفت : صادق مرادی 32 ساله اقدام به سرقت زیورآلات زنان و تجاوز به چهارتن از قربانیان خود کرده است. او پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام در ملاءعام محکوم که رای صادره در دیوان عالی کشور تائید شد.

عقربه های ساعت 6 و 4 دقیقه صبح سه شنبه 21 شهریور را نشان می داد که قاضی اجرای احکام دستور اجرای حکم اعدام را صادر کرد و عقرب سیاه به دار مجازات آویخته شد.

پس از اجرای حکم برخی آشنایان مرد اعدامی با یکی از شاکیان درگیری پیدا کردند که با دخالت پلیس پایان یافت.

یکی دیگر از قربانیان عقرب سیاه که در دادگاه پیگیر ماجرا بود نیز در گوشه ای از محوطه روی زمین نشسته و نظاره گر مرگ او بالای طناب دار بود.

افراد حاضر در محل نیز خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با متجاوزان به عنف شدند. زن جوانی که در محل اجرای حکم حاضر بود به خبرنگار مهر گفت : من هر روز صبح زود به سر کار می روم. همیشه با ترس و دلهره سوار ماشین می شوم. این متجاوزان اعدام می شوند اما هنوز در صفحه های حوادث شاهد دستگیری و جنایت های سیاه آنها هستیم. اعدام این مجرمان در ملاءعام می تواند باعث درس عبرت برای دیگر مجرمان باشد.

یکی از قربانیان نیز پس از اجرای حکم در جمع خبرنگاران گفت : عقرب سیاه پس از آزار و اذیت مرا به داخل چاهی انداخت که پس از حدود یک ساعت خود را بیرون کشیدم. او نباید به این راحتی می مرد. او را باید می سپردند دست من تا هر روز قسمتی از بدنش را قطع کنم. او باید قبل از مرگ به ما التماس می کرد. التماس های قربانیانش را فراموش کرده است. بعد از این ماجرا من در بیمارستان از افرادی که به عیادتم می آمدند خجالت می کشیدم.

سرانجام ساعت 6 و 18 دقیقه جنازه مرد متجاوز پائین کشیده شد و با تائید مرگش از سوی دکتر حاضر در محل جسدش به پزشکی قانونی منتقل شد.

جمشیدی قاضی اجرای احکام دادسرای جنائی تهران پس از اجرای حکم گفت : مرد اعدامی قبل از اعدام وصیت نامه خود را نوشت و در آن از کارهای خود ابراز پشیمانی کرده بود.

ماموران انتظامی همکاری خوبی با عکاسان و خبرنگاران حاضر در محل اجرای حکم داشتند.

با پایان یافتن مراسم اعدام افراد حاضر در محل متفرق شدند و ماموران بلافاصله داربست های نصب در محل را جمع کردند.

