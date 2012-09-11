  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۳۱

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است

ایران در جهان
ویکتوریا نولند: آمریکا با درخواست اسرائیل برای تعیین خط قرمزی برای ایران موافق نیست.

خاورمیانه
- صبغت الله مجددی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رهبر حزب نجات ملی در اثر حمله قلبی ساعت ١٠:٣٠ شب گذشته از دنیا رفت.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل: دولت لیبی باید وضعیت هفت هزار نفری را که بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی بازداشت شده اند، روشن کند.

-"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از مقامات عراقی خواست مسائل خود را به گونه ای حل و فصل کنند که به تقویت امنیت دراز مدت، وحدت و تعهد به دموکراسی در این کشور کمک کند.

- نفر دوم نیروهای القاعده در یمن در یک بمباران هوایی کشته شد.

- 29 هزار معلم در شیکاگو اعتصاب خود را آغاز کردند.
 
- پایان نظارت نیروهای بین المللی در کوزوو/ اوباما پایان نظارت را نقظه ای عطف در تاریخ نامید.
 
-گروه تماس چهارجانبه روز گذشته در قاهره درباره تحولات سوریه دیدار کرند.
 
آسیا
- جسد وزیر بانکداری ژاپن که به دار آویخته شده بود، پیدا شد.
 
- مصری ها از مرسی خواستند تا به وعده های خود عمل کند.
کد مطلب 1693906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها