عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

ویکتوریا نولند: آمریکا با درخواست اسرائیل برای تعیین خط قرمزی برای ایران موافق نیست.

خاورمیانه

- صبغت الله مجددی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و رهبر حزب نجات ملی در اثر حمله قلبی ساعت ١٠:٣٠ شب گذشته از دنیا رفت.

- بان کی مون دبیر کل سازمان ملل: دولت لیبی باید وضعیت هفت هزار نفری را که بعد از سرنگونی حکومت معمر قذافی بازداشت شده اند، روشن کند.



-"ویکتوریا نولند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه از مقامات عراقی خواست مسائل خود را به گونه ای حل و فصل کنند که به تقویت امنیت دراز مدت، وحدت و تعهد به دموکراسی در این کشور کمک کند.

- نفر دوم نیروهای القاعده در یمن در یک بمباران هوایی کشته شد.

- 29 هزار معلم در شیکاگو اعتصاب خود را آغاز کردند.



- پایان نظارت نیروهای بین المللی در کوزوو/ اوباما پایان نظارت را نقظه ای عطف در تاریخ نامید.



-گروه تماس چهارجانبه روز گذشته در قاهره درباره تحولات سوریه دیدار کرند.



آسیا

- جسد وزیر بانکداری ژاپن که به دار آویخته شده بود، پیدا شد.



- مصری ها از مرسی خواستند تا به وعده های خود عمل کند.