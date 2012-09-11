راه اندازی مرکز عالی تحقیقات کشاورزی در سایت 50 هکتاری دانشگاه آزاد اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شهردار اسلامشهر به منظور ارتقای همکاری های علمی و پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و فنی و عمرانی میان شهرداری و دانشگاه آزاد در راستای توسعه و تعالی شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

سعید شفائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در این نشست، ضمن تقدیر از حضور علیرضا علی میرزایی شهردار و دیگر مسئولان شهرداری اسلامشهر در جمع دانشگاهیان گفت: بسیار مسرورم که این نشست تعاملی تشکیل شده است تا با یاری و همت حاضران، ضمن همفکری و تعامل در رفع مشکلات دانشگاه و شهرستان در راستای ارتقاء رفاه حال شهروندان و تعالی اسلامشهر گام برداریم.

وی با اشاره به نقش دانشگاه در توسعه شهرستان به پتانسیل بالا و توانمندی های علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر اشاره کرد و افزود: ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با جوامع شهری و مسئولیت دانشگاه در حل معضلات و مشکلات شهری کاملاً ملموس و مشهود بوده و امری اجتناب ناپذیر است؛ از این رو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با درک این مهم و برخورداری از بیش از یکصد نفر از دانشیاران و اساتید متخصص کشور، آماده هر گونه همکاری با شهرداری این شهرستان در حل مشکلات و ارائه مشاوره بهینه سازی خواهد بود.

آمادگی دانشگاه برای ارائه مشاوره های علمی و پژوهشی در پروژه های اسلامشهر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرهمچنین از آمادگی کامل این دانشگاه جهت ارائه مشاوره های علمی و پژوهشی در پروژه های شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: ما می توانیم با بهره گیری از توان علمی بالای اساتید و دانشجویان دانشگاه، کار گروه هایی در زمینه های مورد نیاز شهرداری تشکیل دهیم تا موانع و مشکلات شهری برطرف شده و موجبات رفاه شهروندان شریف شهرستان اسلامشهر فراهم شود.

شفائی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان در ارتباط هرچه بیشتر صنعت و خدمات با دانشگاه، اولویت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را در سال تولید و حمایت از سرمایه ملی، ارتقای همکاریهای علمی پژوهشی دانشگاه با بخش صنعت و نیز احداث و راه اندازی مرکز عالی تحقیقات کشاورزی در سایت 50 هکتاری واحد، جهت انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی در زمینه گیاه پزشکی و تولید گیاهان دارویی دانست و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی این مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی با تمام توان علمی و تخصصی خود، شهرستان اسلامشهر را در این زمینه پشتیبانی خواهد کرد.

وی در ادامه با مطرح کردن برخی از مشکلات پیش روی دانشگاه (بوی‍ژه مشکلات دانشجویان)، خواستار مساعدت، یاری و همکاری بیشتر شهرداری و شورای شهر با دانشگاه شده و این نشست تعاملی را نقطه عطفی در مرتفع کردن مشکلات موجود و حرکت در مسیر تعالی دانشگاه و شهرستان اسلامشهر دانست.

دانشگاه آزاد اسلامی قطب قوی علمی در اسلامشهر است

بر اساس این گزارش، علیرضا علی میرزایی شهردار اسلامشهر نیز در این نشست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر را قطب قوی علمی در شهرستان اسلامشهر خواند که بهره گیری از پتانسیل بالای علمی و پژوهشی آن، می تواند در بسیاری از امور شهرستان راهگشا باشد.

وی سیاست شهرداری اسلامشهر را حرکت رو به جلو در راستای حل همه جانبه مشکلات و معضلات این شهرستان عنوان و بر تعامل مطلوب شهرداری و دانشگاه آزاد اسلامی برای دستیابی به این مهم تاکید کرد.

شهردار اسلامشهر در ادامه، تعالی شهرستان اسلامشهر و انجام اقدامات ماندگار را هدف اصلی برگزاری این نشست دانست و بر انجام فعالیت های پایه ای، اصولی، علمی و تخصصی جهت پیشرفت و توسعه همه جانبه شهرستان اسلامشهر در راستای دستیابی به اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

وی افزود: با تعامل بیشتر دانشگاه و شهرداری، می توان در تدوین برنامه های سالانه، با دید کاملا علمی و تخصصی، دقیق تر برنامه ریزی کرده و با انجام اقداماتی ماندگار به توسعه و تعالی شهرستان کمک کنیم.

همکاری همه جانبه شهرداری اسلامشهر با دانشگاه آزاد اسلامی

علی میرزایی از مساعدت و همکاری همه جانبه شهرداری با دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در چارچوب قوانین و مقررات خبر داده و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از توان علمی دانشگاهیان واحد اسلامشهر از اتلاف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کرده و معضلات و مشکلات موجود شهرستان را از طریق پژوهش و تحقیق رفع کنیم.

بر اساس این گزارش، این نشست که با حضور سعید شفائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، علیرضا علی میرزایی شهردار شهرستان اسلامشهر، سید محسن موسوی معاون معماری و شهرسازی شهرداری، مؤمنی رئیس عمران و شهرسازی شهرداری، قاسمی رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری، عبادی مدیر برنامه ریزی و توسعه شهرداری و رابط بین شهرداری و دانشگاه، همچنین جمعی از معاونین و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در دفتر ریاست این واحد دانشگاهی برگزار شد با تعیین کارگروه های علمی و تخصصی شهرداری و دانشگاه خاتمه یافت.