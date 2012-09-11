جلسه اقتصادی نمایندگان مجلس با رئیس جمهور/ نشست نادران و وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس را بر عهده داشت در پی تذکر احمد توکلی نماینده تهران مبنی بر لزوم پاسخگویی مسئولان اقتصادی به مجلس پیرامون علت کاهش 55 درصدی ارزش پول ملی در روزهای اخیر ، گفت : در جلسه ای که شب گذشته با حضور رئیس جمهور برخی نمایندگان مجلس و جمعی از کارشناسان اقتصادی داشتیم این موضوع مفصل مورد بحث قرار گرفت .

وی ادامه داد : در جلسه دیروز هیات رئیسه مجلس نیز مفصل درباره این موضوع بحث شد .

همچنین به گفته نایب رئیس مجلس صبح امروز نیز الیاس نادران نماینده تهران از اقتصاددانان مجلس صبح امروز در جلسه ای با وزیر امور اقتصاد و دارایی موضوع وضعیت نرخ ارز را بررسی کرده است که گزارشی از آن به مجلس ارائه خواهد شد.

وی پاسخ به تاکید توکلی بر لزوم حضور مسئولان اقتصادی دولت در جلسه غیر علنی مجلس برای توضیح درباره وضعیت ارز گفت : قطعا مسئولان باید در مجلس حضور یابند تا در محضر مجلس در این خصوص بحث شود.