اطلاعات 93 درصد دانش آموزان خراسان شمالی ثبت سامانه الکترونیکی شد

مهدی صانعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خراسان شمالی در زمینه ثبت سامانه الکترونیکی اطلاعات دانش آموزان، رتبه دهم استان‌های کشور را کسب کرده است، افزود: تاکنون اطلاعات 93 درصد دانش آموزان استان به صورت الکترونیکی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: البته ثبت نام تمامی دانش آموزان خراسان شمالی با تشکیل پرونده در مدارس انجام شده ولی به علت اینکه برخی افراد در پایه دوم متوسطه، تاکنون انتخاب رشته تحصیلی نکرده اند، اطلاعات آنها به صورت الکترونیکی ثبت نشده است.

صانعی تعداد کل دانش آموزان ثبت سامانه شده در استان را 148 هزار و 433 نفر ذکر کرد و افزود: بجنورد با ثبت نام الکترونیکی 91 درصد دانش آموزان، در این زمینه در صدر شهرستان‌ها و مناطق آموزشی خراسان شمالی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در این مدت شهرستان‌های فاروج و جاجرم با ثبت نام الکترونیکی 97 درصد دانش آموزان، بالاترین میزان ثبت اطلاعات دانش آموزان را در سامانه به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بخش راز و جرگلان نیز با ثبت اطلاعات حدود 96 درصد از دانش آموزان در رده بعدی قرار دارد.

صانعی کم‌ترین میزان ثبت الکترونیکی اطلاعات دانش آموزان را مربوط به شهرستان‌های شیروان و اسفراین دانست و افزود: در این 2 شهرستان تاکنون اطلاعات 90 درصد از دانش آموزان ثبت سامانه شده است.

به گفته وی تاکنون شهرستان مانه و سملقان اطلاعات 93 درصد دانش آموزان و بخش بام و صفی آباد و شهرستان گرمه نیز اطلاعات 94 درصد دانش آموزان را وارد سامانه الکترونیکی کرده‌اند.

این مسئول ضعف در زیرساخت‌های مخابراتی و الکترونیکی در برخی مدارس و آموزشگاه‌های استان را یکی از علل طولانی شدن روند ثبت اینترنتی اطلاعات دانش آموزان خراسان شمالی دانست.

دبیر ستاد نظارت بر ثبت نام دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: در سال تحصیلی 92- 92 در استان در مجموع حدود 170 هزار دانش آموز در 2 هزار و 500 آموزشگاه به تحصیل خواهند پرداخت.