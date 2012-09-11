سخنان برخی مسئولان بازار ارز را ملتهب کرد

محمد علیپور در گفتگو با مهر درخصوص نوسان شدید نرخ ارز در بازار اظهارداشت: وضعیت موجود در بازار ارز به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه نوسان نرخ ارز در بازار دارای علل درونی و بیرونی است، گفت: به عنوان مثال، رئیس جمهور در داخل کشور با سخنانش موجب التهاب بازار ارز می شود و اقدام برخی کشورها در آنسوی مرزها علیه ایران نیز موجب افزایش نرخ ارز در بازار می شود.

علیپور درعین حال تصریح کرد: البته تعطیلی سفارت کانادا در ایران تاثیر چندانی بر افزایش نرخ ارز در بازار ندارد، چرا که ایران مبادلات تجاری گسترده ای با این کشور ندارد.

به گفته نماینده مردم ماکو(آذربایجان غربی) در مجلس، در حدود 70 تا 80 درصد افزایش نرخ ارز در بازار جنبه روانی دارد و واقعی نیست.

وی درباره برنامه این کمیسیون برای بررسی نوسان نرخ ارز در بازار نیز بیان داشت: با وجوداینکه موضوع نوسان نرخ ارز در بازار در دستور کار جلسه امروز نیست اما بدلیل اهمیت موضوع ممکن است نوسان نرخ ارز در بازار را بررسی کنیم.

