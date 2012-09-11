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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

گرزین:

گرگان کلسیونی از اقوام و گویش های مختلف است

گرگان کلسیونی از اقوام و گویش های مختلف است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: هم اکنون در یک بازه زمانی کوتاه شاهد 400 هزار نفر جمعیت در شهر هستیم و گرگان کلکسیونی از اقوام و گویش های مختلف را در خود جای داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرگرزین شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت 20 شهریور که روزگرگان نامگذاری شده است افزود: گرگان با سیر صعودی افزایش جمعیت خود به عنوان دومین شهرپرجمعیت شمال کشور است.

وی ادامه داد: برای پایداری وتوسعه شهر گرگان به کمک و همگرایی همه اقوام ساکن در شهرگرگان نیاز است که خوشبختانه این موضوع تا حدودی در  شهر گرگان شکل گرفته است.
 
فرماندار گرگان درباره وجه تسمیه استرآباد گفت: اهالی مازنداران اعتقاد داشتند چون هوای مازنداران همیشه ابری است و وقتی به سمت گرگان می آیند هوا ستاره باران و صاف است این منطقه را استرآباد نامیده اند.
 
گرزین افزود: روز گرگان فرصتی است تا همه افراد با دیدگاه های مختلف برای فردای بهتر گرگان تلاش کنیم .
 
همچنین دبیر مجمع نمایندگان استان نیز با ارسال پیامی به مراسم گرامیداشت روز گرگان این روز را تبریگ گفت. 
کد مطلب 1693914

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