گرگان کلسیونی از اقوام و گویش های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرگرزین شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت 20 شهریور که روزگرگان نامگذاری شده است افزود: گرگان با سیر صعودی افزایش جمعیت خود به عنوان دومین شهرپرجمعیت شمال کشور است.

وی ادامه داد: برای پایداری وتوسعه شهر گرگان به کمک و همگرایی همه اقوام ساکن در شهرگرگان نیاز است که خوشبختانه این موضوع تا حدودی در شهر گرگان شکل گرفته است.

فرماندار گرگان درباره وجه تسمیه استرآباد گفت: اهالی مازنداران اعتقاد داشتند چون هوای مازنداران همیشه ابری است و وقتی به سمت گرگان می آیند هوا ستاره باران و صاف است این منطقه را استرآباد نامیده اند.

گرزین افزود: روز گرگان فرصتی است تا همه افراد با دیدگاه های مختلف برای فردای بهتر گرگان تلاش کنیم .

همچنین دبیر مجمع نمایندگان استان نیز با ارسال پیامی به مراسم گرامیداشت روز گرگان این روز را تبریگ گفت.