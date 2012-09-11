به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در آغاز جلسه علنی روز سه‌شنبه با بیان تذکری نسبت به عدم موضع گیری محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز مجلس را بر عهده داشت انتقاد کرد و گفت: وقتی شما می‌بینید در شرایطی به سر می‌بریم که نرخ ارز به طور وحشتناک تغییر می‌کند باید اعلام موضع کنید.

وی ادامه داد:‌ اطلاعاتی که در اختیار همکاران قرار دادم نشان می‌دهد که دولت تعمداً ارز توزیع نمی‌کند شما باید آنقدر به موضوع اهمیت می دادید که در این باره اعلام موضع کنید یا جلسه را غیرعلنی کنید. گرچه آمدن وزیران از آنجا که اختیاری ندارند، تاثیری ندارد.

توکلی خاطرنشان کرد: این نشان می‌ دهد تعمدی در کار است و باید دید علت چیست که دولت ارز توزیع نمی‌کند. در عرض 7 روز 55 درصد ارزش پول کم شده است.

وی ادامه داد: شما درباره مسایل کم اهمیت‌تر جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهید و از نمایندگان دعوت می کنید تا درباره موضوعات مختلف اظهار نظر کنند بنابراین درباره این موضوع مهم نیز اظهار نظر کنید.

ابوترابی نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر توکلی گفت: قطعاً ‌نرخ ارز از مسایلی است که دغدغه همکاران بوده و دیروز نیز در جلسه هیات رئیسه مفصلاً به آن پرداخته شده. همچنین در جلسه سران قوا نیز که دیروز برگزار شد موضوع مورد بحث قرار گرفت. شب گذشته نیز جلسه‌ای با حضور همکاران مجلس با رئیس جمهور و مدیران اقتصادی برگزار شد که تا پاسی از شب ادامه داشت و امیدواریم نتایج و آثار آن تا یکی دو روز آینده دیده شود.

وی خطاب به توکلی گفت: تذکر شما درست است. مجلس در این باره دغدغه دارد. صبح هم در خدمت دکتر نادران و وزیر اقتصاد بیش از یک ساعت در این مورد بحث و گفتگوهایی داشتیم که نتایج و آثار آن خدمت همکاران منعکس خواهد شد.