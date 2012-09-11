دین بدون حکومت اسلامی و انقلاب بدون ولایت فقیه، شعاری منحرفانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی ظهر یکشنبه در جمع منتخبان شبکه تبلیغی استان همدان با بیان اینکه باید به وظیفه ملی خود عامل بود و با برنامه ریزی دقیق، به خوبی ایفای نقش کرد، افزود: باید برنامه ریزی ها به نحوی صورت گیرد که نتایج کارها ملموس باشد.

شاخصه های کیفی در انجام برنامه های فرهنگی مدنظر باشد

وی با تاکید بر توجه به شاخصه های کیفی در انجام برنامه های فرهنگی، گفت: در اجرای امور فرهنگی - مذهبی، تعداد برنامه ها نقشی ایفا نمی کند بلکه نتیجه کار مهم است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر توجه به حوزه تاثیر در انجام امور مختلف، اضافه کرد: باید به دنبال شاخصه های کیفی در حوزه فرهنگ بود هرچند که برنامه ریزان در ابتدا شاخصه های کمی را مدنظر قرار می دهند.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه با بیان اینکه باید ارتقا دوره های آموزشی مد نظر قرار گیرد، گفت: در سالهای اخیر ساختار سازمان بر اساس توقعات مقام معظم رهبری تغییر یافته و توجه بیشتر به برنامه های قرآنی برنامه ریزی شده است.

نخبه پروری قرآنی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است

وی با بیان اینکه باید برنامه ریزیها را قوت بخشید و برای انجام کارهای زمین مانده دست به کار شد، گفت: نخبه پروری قرآنی در اولویت برنامه ها قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید انجام کارهای قله ای که دامنه آن نیز قابل بهره برداری باشد، مدنظر قرار گیرد، ادامه داد: پرورش نخبه نیازمند صبر و زمان است.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی با بیان اینکه در دو سال اخیر دو حوزه قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی، نخبه پروری قرآنی، آموزش مربیان قرآنی و حافظان قرآن برنامه ریزی شده است، افزود: باید نخبگان حفاظ را پرورش داد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: بر همین اساس به جلسات قرآنی خاص در استانها توجه می شود و تقویت آنها مدنظر خواهد بود.

باید بزرگان فقه و فلسفه و حکمت و اخلاق در جامعه معرفی شوند

وی در ادامه برگزاری نکوداشت اندیشمندان هر استان از جمله استان همدان را حرکتی ارزشمند عنوان کرد و گفت: باید بزرگان فقه و فلسفه و حکمت و اخلاق در جامعه معرفی شوند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین بر تقویت رابطه سازمان تبلیغات اسلامی با حوزه های علمیه تاکید کرد و با بیان اینکه رابطه وسیع این مجموعه با حوزه های علمیه باید مدنظر قرار گیرد، گفت: حوزه علمیه باید به عنوان یک فرصت تاریخی در راستای پرورش مبلغ گام های اساسی بردارد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای افزایش کمیت ورودی حوزه های علمیه تدبیری اندیشیده شود، گفت: باید به تعداد مساجد موجود در کشور امام جماعت و به تعداد مدارس، روحانی پرورش داده شود.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی با بیان اینکه در مراکز جمعی حضور روحانی لازم است، ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی باید ممد حیات حوزه های علمیه باشد.

مقام معظم رهبری در ایجاد گفتمان غالب بسیار مدبرانه عمل کرده اند

وی در خصوص برنامه های گفتمان دینی نیز با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ایجاد گفتمان غالب بسیار مدبرانه عمل کرده اند، گفت: در گفتمان دینی باید تولید مفاهیمی که قابلیت تبدیل به گفتمان غالب را دارد با توجه به اینکه از نگاه عالمان دینی انقلاب و اسلام سیراب شده باشد، مد نظر قرار گیرد.

حجت الاسلام خاموشی در ادامه به ذکر برخی برنامه های موسسه هلال در تولید محتوا برای مداحان سخن گفت و افزود: راه اندازی چنین موسسه ای در استان همدان نیز راهگشا خواهد بود.

وی با بیان اینکه سهل نوشتن در علوم انسانی و ساده انگاری در مفاهیم بلند علوم انسانی نباید رواج پیدا کند، گفت: آموزش چهره به چهره در مداحی موفق تر خواهد بود.

مردم پرچم دار هیئت های مذهبی هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص هیئات مذهبی بر این باور است که مردم پرچم دار هیئت های مذهبی هستند، گفت: مردم ایران اسلامی با افتخار تمام برای برپایی هیئتهای مذهبی وارد عمل می شوند و حتی بخشی از زندگی خود را در این راه هزینه می کنند.

وی با بیان اینکه برای تبلیغ اسلام باید به مدل و سبک و محتوا توجه شود، گفت: باید از روشهای جدید برای امر تبلیغ استفاده کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه باید هیئتهای مذهبی جهان شمول شود، افزود: حوزه تاثیر این مجموعه دینی باید بین المللی شود و کیفیت کارها افزایش یابد.

باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد

حجت الاسلام خاموشی با بیان اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد، گفت: دیوار رسانه ای شیشه ای است و هر چقدر بلندتر باشد سنگ خور بهتری دارد.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال هدف قرار دادن مرز فرهنگی کشور است، ادامه داد: اگر ندانسته وارد میدان جنگ شویم آسیب حتمی است اما اگر میدان جنگ را ترسیم شده داشته باشیم، با کمین در جای امن دشمن را هدف قرار خواهیم داد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: در حوزه فرهنگی پیچیدگی تهاجم دشمن بسیار است چراکه در هیچ زمانی تهاجم فرهنگی به میزان حجم فعلی نبوده است اما هیچ جامعه ای نیز از تهاجم خالی نبوده است بنابراین باید مدیریت انگیزه را مد نظر قرار داد.