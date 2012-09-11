دو هزار هیئت مذهبی در همدان ثبت شده است/900 مداح شناسنامه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه در جمع منتخبان شبکه تبلیغی استان همدان اظهار داشت: این هیئت ها دارای کد دریافتی از شورای هیئات مذهبی استان همدان هستند.

وی با بیان اینکه 900 نفر از مداحان پیر و جوان در استان همدان شناسنامه دار شده اند، گفت: خوشبختانه کمترین آسیب در این حوزه صورت گرفته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان از راه اندازی 136 موسسه و خانه قرآنی در استان همدان سخن گفت و افزود: 98 روحانی مستقر در استان همدان به امور تبلیغی و ترویجی مشغولند.

حجت الاسلام احد آزادیخواه ادامه داد: در حوزه اوقات فراغت نیز 9 هزار و 506 نفر در سال گذشته به مدت دو ماه از فعالیت های فرهنگی این مجموعه شامل هسته های فرهنگی، بوستانهای معرفت و کلاسهای آموزشی بهره مند شدند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته 11 هزار و 429 نفر در 80 مسجد استان همدان معتکف شدند، گفت: امسال با وجود متقارن شدن ماه رجب با ایام درس و تحصیل دانش آموزان، آمار معتکفان استان همدان افزایش یافت و به 13 هزار و 230 نفر رسید.

حجت الاسلام احد آزادیخواه با بیان اینکه شورای هیئات مذهبی عهده دار برگزاری این برنامه بود، گفت: در سال گذشته 14 هزار و 960 نفر تحت آموزش دارالقران های استان همدان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 269 برنامه گفتمان دینی در استان همدان برگزار شد، گفت: این برنامه در سال جاری به 320 مورد رسید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان اضافه کرد: همچنین 44 هزار و 500 نفر از برنامه های گفتمان دینی در استان همدان بهره مند شدند.