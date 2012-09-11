"قلاب طلایی" شیرین سو را معرفی کرد/ تالاب شیرین سو ظرفیتی پنهان

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی بود که می‌گفتند قرار است جمعه مسابقه ماهیگیری در شهر شیرین‌سو برگزار شود، عجیب بود! در استانی که نه دریا دارد نه دریاچه، برگزاری این نوع مسابقات جای بسی شگفتی دارد.

جمعه 17 شهریور رسید، بچه‌ها شور و شوق ماهیگیری داشتند و از چند روز پیش با شنیدن این خبر اسباب و وسایل ماهیگیری را فراهم کرده بودند و خلاصه اینکه روز جمعه بچه‌ها خیلی زودتر از همه از خواب برخاستند تا یک روز تعطیل را این‌بار در شهر شیرین‌سو سپری کنند.

گویا عادت کرده بودیم که هر جمعه با خودروی شخصی‌مان به سمت عباس‌آباد، گنجنامه، بلوار ارم حرکت کنیم اما این‌بار و این جمعه، روز متفاوتی بود.

تالاب شیرین سو به فراموشی سپرده شده بود

جاده ما را به مسیر شیرین‌سو هدایت می‌کرد، شهری که با وجود داشتن تالابی زیبا و قرار گرفتن در مسیر شمال غرب و غرب به فراموشی سپرده شده بود.

جمعه 17 شهریور سال 1391، جمعه‌ای به یادماندنی برای مردم همدان و حتی میهمانان از سایر استان‌های کشورمان بود که یا به بهانه شرکت در مسابقه و یا به در گذر از این شهر در جشنواره ماهیگیری شرکت کردند.

بنرها و بیلبوردهای نصب شده در سطح شهر، ما را به سوی محل برگزاری مسابقه ماهیگیری هدایت می‌کرد؛ مردم دیار مهربانان نیز با خوش‌آمدگویی خود هر خودروی غریبه‌ای که می‌ایستاد و محل برگزاری مسابقه را می‌پرسید به سمت تالاب شیرین‌سو هدایت می‌کردند و حتی تیم دوچرخه‌سواری شهرستان کبودراهنگ نیز پس از طی مسیر با دوچرخه خود را به این مکان رسانده بودند.

به محل تالاب که رسیدیم مسافرانی را دیدیم که قلاب به دست پس از پارک خودروهایشان به سمت تالاب می‌رفتند.

شیرین‌سو تاکنون این همه میهمان را یکجا میزبان نبوده است

حضور میهمانان، گروه‌های امدادی و انتظامی در کنار این طبیعت، زیبایی تالاب را دوچندان کرده بود، شاید شیرین‌سو تاکنون این همه میهمان را یکجا میزبان نبوده است.

چه زیبا بود وقتی کودکی قلاب کوچک ماهیگیری‌اش را به آب می‌انداخت به خیال اینکه بتواند ماهی صید کند.

زیباتر اینکه پیرمرد و پیرزن‌هایی در کنار تالاب بساط صبحانه پهن کرده بودند و شادی فرزندان و نوه‌های خود را به نظاره نشسته بودند.

آنقدر شور و نشاط در محل برگزاری مسابقه زیاد بود که گویی تالاب به خود جان تازه گرفته باشد، مهم نبود که در مسابقه شرکت کنی یا نه، مهم این بود که یک روز تعطیل و مسابقه ماهیگیری بهانه‌ای شده بود تا خانواده‌ها در کنار یکدیگر روزی به یادماندنی داشته باشند.

همه ماهی می‌گرفتند، ماهی‌های قرمز و مشکی که به نام‌های کپور، قزل‌آلا معروف بود صید می‌شد تا قدرت هر فردی در شکار ماهیان به رخ دیگران کشیده شود.

تالاب شیرین سو روزی خاطره انگیز را به ثبت رساند

یکی با قلاب، یکی با تور، خلاصه هر وسیله‌ای که می‌شد با آن ماهی صید کرد به کار گرفته شده بود تا روزی خاطره‌انگیز در دفتر خاطرات ثبت شود.

در میان شرکت کنندگان این مسابقه حضور مسئولان نیز پررنگ به نظر می رسید.

رئیس انجمن ماهیگیری ورزش کشور آشنا کردن هموطنان با نقاطی که برای آنها ناشناخته مانده است، ترویج فرهنگ ماهیگیری ورزش و رقابت سالم بین خانواده‌ها در کنار یکدیگر را از اهداف این مسابقه بیان کرد و گفت:‌ رشته ماهیگیری ورزشی است که پیش از این در غربت به سر می‌برد اما ایران که چهار اقلیم آب و هوایی دارد باید از این فرصت برای توسعه ورزش ماهیگیری استفاده کند.

تالاب شیرین‌سو مورد بی‌توجهی قرار گرفته است

محمدحسین رادپور بیان داشت: تالاب شیرین‌سو که در محور مواصلاتی همدان- زنجان قرار دارد و عبور مسافران استان‌های شمال غرب و غرب از این مسیر بسیار است می‌تواند بهترین مکان برای مسافران باشد اما متأسفانه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی گفت: هنوز اقدامی برای حفاظت از گونه‌های این تالاب انجام نشده که باید هر چه سریع‌تر این منطقه حفظ شود چرا که آلودگی که باعث مرگ ماهیان می‌شود و سلامت مردم را نیز به خطر خواهند انداخت.

رادپور وعده داد که با انتقال اطلاعات این تالاب به تهران مسابقات ماهیگیری منطقه‌ای در این محل برگزار شود.

فرماندار کبودراهنگ نیز گفت: شهرستان کبودراهنگ یک‌پنجم وسعت استان همدانرا داراست و از شهرستان‌های مستعد در بحث کشاورزی، خدمات و ورزش و گردشگری است.

سالانه یک میلیون نفر به غار گردشگری علیصدر می‌آیند

مسلم غلامی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر به غار گردشگری علیصدر می‌آیند، افزود: چهار بانده کردن مسیر کبودراهنگ- قیدار باعث افزایش آمار گردشگر ورودی به شهرستان خواهد شد.

وی از ایجاد کمپینگ گردشگری با 180 میلیون تومان اعتبار خبر داد و افزود: برگزاری همایش‌ها و مسابقات اینچنینی کمک‌حال توسعه شهرستان خواهد بود.

وی وعده داد که هر سال این همایش را به صورت کشوری یا استانی در جمعه وسط ماه شهریورماه در این تالاب برگزار کند.

وی همچنین به وضعیت ورزش این شهرستان اشاره کرد و گفت: شهرستان کبودراهنگ در ورزش کبدی، کاراته و تکواندو شاخص کشور است که با تقویت رشته‌های ورزشی و زمینه‌های مناسب ورزشی شهرستان می‌توان سایر رشته‌ها از جمله قایقرانی و ماهیگیری را در شهر شیرین‌سو برگزار کرد.

غلامی عنوان کرد:‌ شهرستان آمادگی برگزاری مسابقات مختلف ورزشی را دارد و برای تقویت ورزش شهرستان تا 20 میلیون تومان به تقویت رشته‌های ورزشی اختصاص می یابد.

بخشدار شیرین‌سو نیز در این مراسم از متولیان و کسانی که در برگزاری این مسابقه همکاری کردند، تقدیر کرد.

مهدی سعادتمند گفت:‌ با شروع این رشته ورزشی در بخش شیرین‌سو وعده می‌دهیم که در سال‌های آتی برنامه‌های جانبی این همایش را افزایش دهیم.

ورود تأثیرگذار رسانه‌ها در برگزاری مسابقه ماهیگیری چشم گیر بود

در این جلسه رئیس ورزش‌های همگانی استان نیز ورود تأثیرگذار رسانه‌ها را در این خصوص مطلوب دانست و گفت‌: همتی که در این ورزش همگانی از سوی رسانه‌ها دیدیم در ورزش پیاده‌روی همگانی همدان ندیدیم.

هادی سبزواری ابراز امیدواری کرد باحمایت فرماندار و بخشدار، در آینده پخش مستقیم این ورزش را در کنار این تالاب از شبکه‌های سراسری داشته باشیم.

سیدمحمد عیوقیان معاون اداره ورزش و جوانان نیز اظهار داشت: ورزش این منطقه، 15 سال است که در بخش قهرمانی رشته‌های ورزشی حرف‌هایی برای گفتن دارد که امیدواریم مسابقه ماهیگیری شروعی برای برنامه‌ریزی آتی در خصوص این رشته ورزشی همگانی باشد.

یکی از شرکت کنندگان نیز با بیان اینکه تنوع طبیعت‌گردی در کشور بالاست و اماکن بکری وجود دارد که برای مردم ناشناخته مانده است، اظهار داشت: حرکتی که امروز مسئولان داشتند نشان داد که شیرین‌سویی هم هست و باید شناسانده شود.

شیرین‌سو موقعیت مناسبی برای گذران نیم روز اوقات فراغت مسافران است

نصرت‌الله طاقتی‌احسن گفت: شهر شیرین‌سو در ورودی استان همدان به لحاظ واقع شدن در بین غار علیصدر و غار کتله‌خور موقعیت مناسبی برای رفع خستگی و گذران نیم روز اوقات فراغت مسافران است.

طاقتی‌احسن عنوان کرد: هر کجا مسئولان ورود پیدا و خانواده‌ها را همراهی کردند حرکت‌های زیبایی شکل گرفته و در ذهن‌ها ثبت شده است.

وی که مدیرمسئول روزنامه همدان‌پیام است، با بیان اینکه در دنیا حرکت‌های اینچنینی که تلفیقی از حرکت‌های اجتماعی، مردمی و مدیریتی است به نام مکان آن ثبت می‌شود، افزود: قطعاً سال بعد تجربه‌ای خواهد بود تا با حمایت رسانه‌ها، شیرین‌سو به عنوان بزرگ‌ترین تالاب غرب کشور پذیرای میهمانان باشد.

وی با تأکید بر اینکه بایدسایت گردشگری شیرین‌سو فعال شود، افزود: رسانه‌ها هر گاه وعده‌ای از مسئولان بشنوند و در نهایت آن را عملی شده ببینند ورود خود را برای حمایت از آن مسئول دو برابر می‌کنند.

در پایان این مسابقه که با شرکت 190 شرکت‌کننده از 13 استان و حضور دو خانواده میهمان خارج از کشور از امارات و کانادا در سطح مطلوبی برگزار شد، شرکت‌کنندگان در رده‌های سنی مختلف از ساعت 6 تا 14 در سد شیرین‌سو و تالاب این شهر با هم به رقابت پرداختند که در پایان آذربایجان غربی به عنوان قهرمان معرفی شد.

استان مرکزی و همدان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند و این سه برگزیده توانستند قلاب طلا به همراه دیپلم افتخار را از آن خود کنند.

...........................

گزارش از: سمانه جهانگیری عرش