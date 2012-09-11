89 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درسال گذشته 24 میلیارد ریال زگات گندم دراستان جمع آوری شد.

وی درباره جشن عاطفه ها اظهار داشت: درسال گذشته درجشن نیکوکاری سه میلیارد و 694میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شد که نسبت به سال 89 حدود 28 درصد افزایش داشت و در جشن عاطفه ها یک میلیارد و932میلیون ریال جمع آوری شد که نسبت به سال 89 حدود 163درصد افزایش درآمد بود.

وی اظهار داشت: درآمد جشن عاطفه های سال 90نسبت به سال 89افزایش 160درصدی داشت.

حاج اکبری درادامه با اشاره به اینکه درگلستان هشت هزار و317 یتیم زیر 18سال وجود دارد گفت: تمام ایتام گلستان دارای حامی هستند و در سال گذشته 13هزار و69 نفر از این افراد تحت حمایت حامیان قرار گرفتند که بیش از 31 میلیارد و861 میلیون ریال به خانوارها کمک شد.



وی اضافه کرد: در سال 91 سه هزار 198حامی به حامیان قبلی اضافه شد و درحال حاضر 16هزار و200 حامی در گلستان ایتام را تحت پوشش دارند که یک حامی درگلستان داریم که هزار و167یتیم را به تنهایی تحت پوشش دارد.

