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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

حاجی اکبری:

89 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

89 میلیارد ریال زکات در گلستان جمع آوری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: تا امروز درسال 91 مقدار 89 میلیارد و 724 میلیون ریال زکات در گلستان جمع آوری شده است.

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درسال گذشته 24 میلیارد ریال زگات گندم دراستان جمع آوری شد.

وی درباره جشن عاطفه ها اظهار داشت: درسال گذشته درجشن نیکوکاری سه میلیارد و 694میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری شد که نسبت به سال 89 حدود 28 درصد افزایش داشت و در جشن عاطفه ها یک میلیارد و932میلیون ریال جمع آوری شد که نسبت به سال 89 حدود 163درصد افزایش درآمد بود.
 
وی اظهار داشت: درآمد جشن عاطفه های سال 90نسبت به سال 89افزایش 160درصدی داشت.
 
حاج اکبری درادامه با اشاره به اینکه درگلستان هشت هزار و317 یتیم زیر 18سال وجود دارد گفت: تمام ایتام گلستان دارای حامی هستند و در سال گذشته 13هزار و69 نفر از این افراد تحت حمایت حامیان قرار گرفتند که بیش از 31 میلیارد و861 میلیون ریال به خانوارها کمک شد.

وی اضافه کرد: در سال 91 سه هزار 198حامی به حامیان قبلی اضافه شد و درحال حاضر 16هزار و200 حامی در گلستان ایتام را تحت پوشش دارند که یک حامی درگلستان داریم که هزار و167یتیم را به تنهایی تحت پوشش دارد. 
 
کد مطلب 1693926

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