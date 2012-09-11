بزرگترین پایانه گل و گیاه خاورمیانه در طرح های مهر ماندگار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی‌اکبر طاهایی در نشست هماهنگی پروژه‌های مهر ماندگار با اعلام اینکه پروژه کمربندی جنوبی شهرستان بابل از اعتبارات پروژه‌های مهر ماندگار استفاده می‌کند، افزود: آبرسانی شهرهای گروه الف مازندران با اولویت آبرسانی به روستاهای اطراف سد مورد تاکید پروژه‌های مهر ماندگار قرار گرفت.

استاندار مازندران اعلام کرد: بزرگترین پایانه صادراتی گل و گیاه خاورمیانه از اعتبارات مهر ماندگار استفاده می‌کند.

وی به محرابیان پیشنهاد داد: پروژه کارخانه سیمان شهرستان ساری که در منطقه محروم چهاردانگه در حال ساخت است، در لیست پروژه‌های مهر ماندگار قرار گیرد.

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دستیار ویژه رئیس جمهور در پروژه‌های مهر ماندگار اعلام کرد: برای اجرای 905 طرح مهر ماندگار بیش از 6 هزار میلیارد تومان تعریف شده است.



علی‌اکبر محرابیان بیان داشت: در کل کشور 905 طرح در قالب مهر ماندگار تعریف شده و مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی جانبازان از محل اعتبارات پروژه‌های مهر ماندگار 31 مجتمع را شامل می‌شود.

محرابیان با اعلام اینکه تا قبل از سفر بنده به مازندران 42 طرح برای پروژه‌های مهر ماندگار تعریف شده بود، اعلام کرد: دو طرح دیگر به این پروژه‌ها اضافه شده و سهم مازندران از پروژه‌های مهر ماندگار به 44 طرح افزایش یافت.

نمایشگاه بزرگ فروش پاییزه درآمل گشایش یافت

رئیس اداره بازرگانی آمل، از آغاز گشایش نمایشگاه بزرگ فروش پاییزه در این شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

عباس علی زمانی گفت: نمایشگاه فروش پاییزه آمل در حدود 80 غرفه محصولات و مایحتاج ضروری مردم در آستانه بازگشایی مدارس و فصل پاییز از 20 شهریور ماه درسالن سرپوشیده در محوطه بیرونی مجموعه ورزشی هلال احمر در خیابان شهید بهشتی برپا تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در نمایشگاه فروش پاییزه آمل انواع لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، لوازم بهداشتی و آرایشی و مواد غذایی پروتیئنی با 10 تا 15 درصد تخفیف و کمتر از قیمت بازارعرضه خواهد شد.

کم لطفی مسئولان آمل به دارنده نشان برنز جهان

مردم ورزش دوست آمل از مجتبی لطیفی دارنده نشان برنز مسابقات کشتی آزاد ناشنوایان جهان در بدو ورود به زادگاهش به گرمی استقبال کردند.

حضور تنها نائیجی، معاون اداره ورزش و جوانان آمل در مراسم استقبال از این ورزشکار با انگیزه و شایسته آملی در غیاب دیگر مسئولان اجرایی آمل باعث گلایه برخی نزدیکان این پهلوان شده بود.

مجتبی لطیفی در وزن 96 کیلوگرم مسابقات جهانی 2012 کشتی آزاد ناشنوایان در بلغارستان، برای تیم ملی به میدان رفت و موفق به کسب نشان برنز این مسابقات شد.