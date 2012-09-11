بزرگترین پایانه گل و گیاه خاورمیانه در طرح های مهر ماندگار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیاکبر طاهایی در نشست هماهنگی پروژههای مهر ماندگار با اعلام اینکه پروژه کمربندی جنوبی شهرستان بابل از اعتبارات پروژههای مهر ماندگار استفاده میکند، افزود: آبرسانی شهرهای گروه الف مازندران با اولویت آبرسانی به روستاهای اطراف سد مورد تاکید پروژههای مهر ماندگار قرار گرفت.
استاندار مازندران اعلام کرد: بزرگترین پایانه صادراتی گل و گیاه خاورمیانه از اعتبارات مهر ماندگار استفاده میکند.
وی به محرابیان پیشنهاد داد: پروژه کارخانه سیمان شهرستان ساری که در منطقه محروم چهاردانگه در حال ساخت است، در لیست پروژههای مهر ماندگار قرار گیرد.
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دستیار ویژه رئیس جمهور در پروژههای مهر ماندگار اعلام کرد: برای اجرای 905 طرح مهر ماندگار بیش از 6 هزار میلیارد تومان تعریف شده است.
علیاکبر محرابیان بیان داشت: در کل کشور 905 طرح در قالب مهر ماندگار تعریف شده و مجتمعهای فرهنگی و ورزشی جانبازان از محل اعتبارات پروژههای مهر ماندگار 31 مجتمع را شامل میشود.
محرابیان با اعلام اینکه تا قبل از سفر بنده به مازندران 42 طرح برای پروژههای مهر ماندگار تعریف شده بود، اعلام کرد: دو طرح دیگر به این پروژهها اضافه شده و سهم مازندران از پروژههای مهر ماندگار به 44 طرح افزایش یافت.
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