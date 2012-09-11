تصویب افزایش 15 درصدی نرخ سرویس مدارس

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، لایحه نرخ کرایه های سرویس مدارس هفته گذشته توسط شورا ارسال شد و در جلسه علنی امروز مورد بررسی اعضا قرار گرفت که طی آن به طور میانگین این نرخ ها برای سال تحصیلی جدید 15 درصد افزایش دارد.



روز گذشته مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اعلام کرده بود مصوبه شورا به سرعت و به صورت دستی به فرمانداری ارائه می شود و با رایزنی هایی که انجام شد فرمانداری بیش از سال جدید نرخ های مصوب را ابلاغ می کند و دانش آموزان سرویس تکلیف قراردادهایشان در ابتدای مهرماه مشخص می شود.