  1. استانها
  2. البرز
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

اداره ارشاد کرج برگزار می کند:

نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی- اجتماعی استان البرز

نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی- اجتماعی استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج از برگزاری نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی – اجتماعی استان البرز خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ارائه دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی دستگاه ها، از 26 لغایت 30 مهرماه در محل نمایشگاه میدان امام خمینی(ره) گلشهر برگزار می شود.

حجت الاسلام حسین پیرعلی در گفتگو با خبرنگارمهر، از تشکیل جلسه هماهنگی میان دستگاه های اجرایی استان در برپایی نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی و اجتماعی خبر داد و گفت: اولین جلسه هماهنگی میان دستگاهی که برگزاری این جشنواره در محل سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد.

وی افزود: دراین جلسه تدابیر لازم و برنامه ریزی های مدونی برای برگزاری هرچه مطلوب تر"بزرگترین جشنواره توانمندی های فرهنگی – اجتماعی" استان البرز صورت گرفت.

پیرعلی گفت:  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج مجری و ناظر این جشنواره خواهد بود و موسسه "سپهرمهرو ماه" نیز همکاری و مشارکت خواهد داشت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد کرج عنوان کرد: اکثر دستگاه ها در سطح استان و شهرستان دراین جشنواره توانمندی های خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

جشنواره بزرگ "توانمندی های فرهنگی – اجتماعی" استان البرز 26 لغایت 30 مهرماه به مدت 5 روز در محل نمایشگاه گلستان گلشهر واقع درمیدان امام خمینی برگزار می شود.

کد مطلب 1693929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها