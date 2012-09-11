نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی- اجتماعی استان البرز

حجت الاسلام حسین پیرعلی در گفتگو با خبرنگارمهر، از تشکیل جلسه هماهنگی میان دستگاه های اجرایی استان در برپایی نخستین جشنواره بزرگ توانمندی های فرهنگی و اجتماعی خبر داد و گفت: اولین جلسه هماهنگی میان دستگاهی که برگزاری این جشنواره در محل سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد.

وی افزود: دراین جلسه تدابیر لازم و برنامه ریزی های مدونی برای برگزاری هرچه مطلوب تر"بزرگترین جشنواره توانمندی های فرهنگی – اجتماعی" استان البرز صورت گرفت.

پیرعلی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج مجری و ناظر این جشنواره خواهد بود و موسسه "سپهرمهرو ماه" نیز همکاری و مشارکت خواهد داشت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد کرج عنوان کرد: اکثر دستگاه ها در سطح استان و شهرستان دراین جشنواره توانمندی های خود را به معرض نمایش خواهند گذاشت.

جشنواره بزرگ "توانمندی های فرهنگی – اجتماعی" استان البرز 26 لغایت 30 مهرماه به مدت 5 روز در محل نمایشگاه گلستان گلشهر واقع درمیدان امام خمینی برگزار می شود.