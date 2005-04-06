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۱۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۱:۳۹

با حضور بيش از 1500 پزشك

شانزدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران برگزار مي شود

شانزدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با حضور بيش از يكهزار و پانصد متخصص داخلي و فوق تخصص همراه با نمايشگاه بزرگ تجهيزات پزشكي جانبي 10 تا 13 ارديبهشت ماه در مركز همايشهاي رازي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكترايرج خسرونيا رييس هيات مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين همايش گفت: جديد ترين دستاوردهاي پزشكي در زمينه بيماريهاي قلبي - كليوي - ريوي - غدد- خون - سرطان دستگاه گوارش - اندوسكوپي  دستگاه گوارش - برونكسكوپي و اسپيرومتري محورهاي مورد بحث اين همايش را تشكيل مي دهند.

وي با اعلام اين خبرافزود:  چهار سخنراني جامع ، هشت سمپوزيوم ، 4 كارگاه ، 62 سخنراني و چهل پوستر از برنامه هاي اين كنگره است.

دكتر خسرونيا خاطرنشان كرد: اهداف برگزاري اين كنگره عبارتند از آشنا نمودن همكاراني كه در شهرستانها مستقر هستند و ارتباط محدودي با مراكز علمي تحقيقاتي دارند و يا اصلا ارتباطي ندارند.

همچنين ايجاد حسن همكاري در برگزاري كنفرانسها توسط پزشكان جوان و به طور كلي ايجاد همكاري بين  نسلهاي مختلف پزشكان از جمله ديگر محورهاي اين همايش مي باشد.

وي در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه پزشكان با آن روبرو هستند ، خاطرنشان كرد: دراين كنگره سعي خواهد شد مشكلات پزشكان از قبيل تعرفه - ماليات - مسائل پزشكان و سازمانهاي بيمه گر مورد گفتگو قرار گيرد.

ارتقاي سطح امتيازها، تغييرات در نحوه برگزاري كنگره و افزايش جلسات پرسش و پاسخ از امتيازات كنگره امسال نسبت به كنگره سال گذشته است.

کد مطلب 169393

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