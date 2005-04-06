شانزدهمين كنگره بين المللي جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكترايرج خسرونيا رييس هيات مديره جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با اشاره به محورهاي مورد بحث در اين همايش گفت: جديد ترين دستاوردهاي پزشكي در زمينه بيماريهاي قلبي - كليوي - ريوي - غدد- خون - سرطان دستگاه گوارش - اندوسكوپي دستگاه گوارش - برونكسكوپي و اسپيرومتري محورهاي مورد بحث اين همايش را تشكيل مي دهند.

وي با اعلام اين خبرافزود: چهار سخنراني جامع ، هشت سمپوزيوم ، 4 كارگاه ، 62 سخنراني و چهل پوستر از برنامه هاي اين كنگره است.

دكتر خسرونيا خاطرنشان كرد: اهداف برگزاري اين كنگره عبارتند از آشنا نمودن همكاراني كه در شهرستانها مستقر هستند و ارتباط محدودي با مراكز علمي تحقيقاتي دارند و يا اصلا ارتباطي ندارند.

همچنين ايجاد حسن همكاري در برگزاري كنفرانسها توسط پزشكان جوان و به طور كلي ايجاد همكاري بين نسلهاي مختلف پزشكان از جمله ديگر محورهاي اين همايش مي باشد.

وي در ادامه با اشاره به مشكلاتي كه پزشكان با آن روبرو هستند ، خاطرنشان كرد: دراين كنگره سعي خواهد شد مشكلات پزشكان از قبيل تعرفه - ماليات - مسائل پزشكان و سازمانهاي بيمه گر مورد گفتگو قرار گيرد.

ارتقاي سطح امتيازها، تغييرات در نحوه برگزاري كنگره و افزايش جلسات پرسش و پاسخ از امتيازات كنگره امسال نسبت به كنگره سال گذشته است.