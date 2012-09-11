اجرای احکام متجاوزین، سارقان مسلح و مخلان نظم در ملاء عام

قاضی امیر آبادی فراهانی در حاشیه اعدام عقرب سیاه در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: اجرای احکام در ملاء عام باعث می شود افرادی که به نحوی فکر می کنند مرتکب جرم شده و کسی از کارهای آنها مطلع نمی شود خود را دریک لحظه درجایگاه اجرای حکم ببیند و به طور قطع افکار احمقانه خود را کنار می گذارند.

وی افزود: اجرای این احکام در ملاء عام باعث آسوده خاطر شدن شهروندان شده و آنها اطمینان پیدا می کنند که قوه قضاییه مجرمی را بدون مجازات نمی گذارد، همچنین اجرای احکام درملاء عام باعث جلوگیری از افزایش جرائم و کاهش بسیاری از ناهنجاری ها خواهد شد.

این مقام قضایی تاکید کرد: محاکم کیفری استان اگر اجرای حکمی را درملاء عام مجاز بداند، حکم را در محل هایی که مصلحت باشد اجرا می کنیم.

وی در پایان گفت: مجرمان بدانند که بدون مجازات نخواهند ماند وبه آنها توصیه می شود درس عبرت گرفته و دست از رفتارهای نابهنجار خود بردارند.