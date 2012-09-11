سید علی میرکریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم آمارهای متفاوتی که از سوی دستگاه‌های مسئول خراسان شمالی در مورد میزان مقاوم سازی منازل مسکونی ارائه می‌شود، از نظر کارشناسان زمین لرزه، تنها حدود 30 درصد منازل مسکونی استان در برابر زلزله طرح مقاوم هستند.

به گفته وی زلزله طرح، به زلزله‌ای گفته می‌شود که احتمال وقوع آن و یا زلزله‌های بزرگ‌تر از آن، در طول 50 سال عمر مفید سازه کمتر از 10 درصد باشد.

میرکریمی اظهار داشت: غالب آمارهای ارائه شده در مورد مقاوم سازی منازل مسکونی از تعداد وام‌های اعطا شده در زمینه مقاوم سازی احصا شده است که امکان انحراف، مقاوم سازی نامناسب و ... در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: البته افزایش خسارات در زمین لرزه ها به عوامل متعددی چون عمق زلزله، نوع زلزله، بزرگی آن، فاصله از مراکز پرازدحام و ... بستگی دارد و بنا به موارد ذکر شده خسارات جانی و مالی متفاوتی خواهد داشت.

این مسئول تصریح کرد: در صورت وقوع زمین لرزهای با شرایط آذربایجان شرقی در مرکز خراسان شمالی، به دلیل اینکه بسیاری از ساختمان‌ها نوساز بوده و فاکتورهای مقاوم سازی نیز در آن‌ها تا حدودی رعایت شده است، میزان خسارت جانی و مالی فاجعه آمیز نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر همین زمین لرزه در مناطق روستایی و برخی نقاط شهری استان که کمتر توسعه یافته‌اند، روی دهد مطمئنا میزان خسارات و تلفات بسیار بیشتر خواهد شد.

میرکریمی در مورد ساختمان‌های دولتی خراسان شمالی نیز گفت: 90 درصد ساختمان‌های دولتی، یعنی آن دسته از اماکنی که از ابتدا به همین منظور احداث شده‌اند، در برابر زلزله طرح مقاوم سازی شده و نسبت به بقیه ساختمان‌های موجود امنیت بیشتری دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در پایان اظهار داشت: مدیریت بحران استان در حد امکانات موجود، آمادگی کاملی برای مدیریت و ساماندهی شرایط پس از وقوع زمین لرزه احتمالی در این استان را دارد.