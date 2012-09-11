جلوی خیانت فرهنگی در سینما را بگیرید!

به گزارش خبرگزاری مهر در متن کامل نامه جمعی ازبسیجیان و رزمندگان و ایثارگران و خانواده های شهدا آمده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، فرماندهی محترم نیروی انتظامی، دادستان محترم کل کشور و تمامی مسئولانی که هنوز خود را مدیون نظام اسلامی، امام و شهدا می‌دانید! بعید است که درباره وقوع جنگ نرم علیه نظام و اسلام و انقلاب تردید داشته باشید، همانگونه که در خصوص ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و میزان اهمیت فرهنگ در نظام اسلامی تردید نداشته و ندارید! شما به خوبی از اهتمام رهبر معظم انقلاب به مقوله فرهنگ مطلعید و بر همین مبنی است که باید رفع دغدغه‌های فرهنگی ایشان را (که دغدغه تمامی متدینان و صاحبان اصلی انقلاب و نظام است) برخود فرض بدانید!

آنچه که امروز در عرصه‌های فرهنگی کشور شاهد آنیم مصداق بارز شبیخون و قتل‌و‌عام است! حرکت هماهنگ دشمنان خارجی و داخلی اسلام و انقلاب با هدف قلع و قمع تفکر دینی و انقلابی و ریشه‌کنی آن از قلب و ذهن مردم و به ویژه نسل جوان است و در این میان هنر و سینما از جمله اهداف اصلی این تهاجم به شمار می‌آید! فضای سینما به واسطه ویژگی‌های آن به یکی از جولانگاه‌های اصلی دشمن در جنگ نرم تبدیل شده و کافی است بدانیم که برخی سینماگران بی‌هنر داخلی در هماهنگی کامل با طراحان خارجی جنگ نرم، شمشیر را برای نابودی باورهای دینی و اخلاق اسلامی جامعه از رو بسته و در این مسیر از هر اقدامی رویگردان نبوده و نیستند و در کمال تاسف از حمایت همه‌جانبه وزارت ارشاد و معاونت سازمان سینمایی آن برخوردار بوده و هستند!

وقتی به اعتراف یکی از دست‌اندرکاران سینمایی کشور (مدیر جشنواره سی‌ام فیلم فجر) «در چند سال اخیر روحانیت، دفاع مقدس و ارزشهای آن و باورهای دینی جامعه در سینمای ایران مورد هجوم واقع شده و به استهزا و سخره گرفته و هجو می‌شوند و در این میان روند تمسخر روحانیت و دفاع مقدس در سینما افزایش یافته و تهاجم به باورهای دین نیز رو به گسترش است و مسئولان هم اصلا توجهی به این مساله ندارند!» دیگر حجت بر همگی دلسوزان و مدیران نظام تمام شده است! در این میان ما رزمندگان دفاع مقدس، جانبازان و خانواده‌های شهدا از شما بزرگواران می‌پرسیم در برابر این روند و در جهت مقابله با آن چه کرده‌اید؟

آیا «سکوت» می‌تواند پاسخ مناسبی به این تهاجم و قتل عام فرهنگی باشد؟ وقتی فیلم‌هایی مانند گشت ارشاد، زندگی خصوصی، انتهای خیابان هشتم و... با مجوز و حمایت وزارت ارشاد تولید و اکران می‌شوند و عامدانه و در هماهنگی کامل با مهاجمان جنگ نرم باورها و ارزشهای دینی و اسلامی را نشانه رفته و در دامن نظام اسلامی و با سوء استفاده از امکانات آن تیشه به ریشه دیانت می‌زنند، سکوت شما چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا اعتراض مجتهدان، ائمه جمعه و متدینان و نمازگزاران جمعه برای ورود شما به عرصه عمل کفایت نمی‌کرد؟ هنگامی که فرمانده محترم سپاه با صراحت از ورود دشمن به جنگ نرم علیه ما و نظام ما سخن گفته و می‌گویند که در این نبرد نباید منتظر دستور‌العمل و سلسله مراتب نشست، دلگرم می‌شویم که ایشان ضرورت‌ها و لوازم جنگ نرم را به خوبی درک کرده‌اند اما سوال ما اینجاست که چرا این درک به عمل تبدیل نشده است؟

وقتی با هماهنگی و حمایت کامل وزارت ارشاد فیلم توقیف شده گشت ارشاد «که با هدف تخریب ارزشهای دینی و انقلابی ساخته شده و این نکته به تایید اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس نیز رسیده است، مجددا در شبکه خانگی و با شمارگان چندصدهزار نسخه توزیع ‌شد و با وقاحت بخشهای حذف شده و اصلاحیه خورده آن نیز در این نسخه به نمایش درآمد، توقع ما آن بود که نیروی انتظامی (که نیروهای خدوم آن در این فیلم آماج انواع تهمت‌ها قرار گرفته‌اند) و سپاه و سازمان بسیج مستضعفین (که این فیلم در بردن آبروی نیروهای بسیجی و اهانت به آنها دست شبکه‌های ضد انقلاب را بسته)، دادستانی انقلاب به سرعت در مقابله با این خط خطرناک موضع‌گیری کرده و راه را بر متخلف عنود و پیاده نظام جنگ نرم دشمن مسدود کنید! اما از شما عزیزان جز سکوت مشاهده نشد! البته واکنش دادستانی انقلاب و عمومی تهران که پس از شکایت جمعی از نیروهای ارزشی دستور توقیف این هرزنامه را صادر کرد (که البته هنوز و علیرغم قول شرکت توزیع کننده خبری از جمع‌آوری کامل آن نیست!) قابل تقدیر و سپاس است اما عدم تعقیب و برخورد قضایی با عوامل وزارت ارشاد که علیرغم اطلاع از وضعیت فیلم و ناهنجاریها و مشکلات محتوایی آن، برای سومین مرتبه مجوز توزیع آن را در شبکه خانگی صادر کرده‌اند، باعث گستاخی مجرمانی خواهد بود که دانسته یا نادانسته به ستون پنجم دشمن در جنگ نرم تبدیل شده و راه خیانت فرهنگی را در پیش گرفته‌اند! هنگامی که 13 فیلم از مجموع 70 فیلم اکران شده در جشنواره فیلم فجر سال 90 با مضمون خیانت خانوادگی و ترویج فحشا با کسب مجوز از وزارت ارشاد تولید و در نوبت نمایش و عرضه در شبکه نمایش خانگی قرار گرفته‌اند دیگر سکوت چه معنایی خواهد داشت؟

توقع ما از شما عزیزان پایمردی در حفاظت از انقلاب و نظامی است که اسلامی بودن آن به قیمت خون هزاران شهید و خون دل خوردن هزاران نفر از صالحان روزگار ممکن شده است!

و خدا نکند که در این نبرد شرمنده امام عصر و ارواح طیبه شهدا و امام شهدا باشیم!