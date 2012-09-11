طرح جدید مجلس برای مقابله با احتکار ارز/ دلایل 3 گانه گرانی ارز

ایرج ندیمی در گفتگو با مهر درخصوص نوسان نرخ ارز در بازار اظهارداشت: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 3 ریشه اصلی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از این ریشه ها واقعی و طبیعی است، گفت: به عنوان مثال، بانک مرکزی بنا به دلایلی قابل قبول و گاه غیرقابل قبول در بازار به بازار ارز تزریق نمی کند که این اقدام بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار قلمداد می شود.

نماینده مردم لاهیجان (استان گیلان) در مجلس با اشاره به اینکه ریشه دیگر افزایش نرخ ارز در بازار مربوط به مسایل سیاسی و امنیتی است، گفت: برخی از اقدامات داخلی و خارجی در افزایش نرخ ارز در بازار تاثیر داشته است.

وی جو روانی حاکم بر بازار ارز را از دیگر ریشه های افزایش نرخ ارز در بازار عنوان کرد و افزود: متاسفانه به دلیل اینکه مردم اطلاعات لازم درباره بازار ارز را ندارند اقدام مناسبی را در این رابطه انجام نمی دهند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه دربیان اقدامات این کمیسیون برای کنترل نرخ ارز در بازار گفت: بنا داریم طرح کنزی را برای کنترل نرخ ارز در این کمیسیون آماده کنیم که براساس آن، فضای انباشت ثروت از نوع ارز و طلا را برای مردم نا امن و از سویی دیگر گردش ثروت از نوع طلا و ارز را رونق دهیم.

وی خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم کنیم تا مردم به جای انباشت و احتکار طلا و ارز، آنها را در بازار سرمایه گذاری کنند تا هم خودشان سود بیشتری عایدشان شود و هم اقتصاد کشور رونق بگیرد.



به گفته ندیمی، درکشورهای دنیا سالیانه دهها و بلکه صدها بار گردش مالی صورت می گیرد درحالی که گردش مالی در ایران از اعداد تک رقمی بیشتر نمی شود.