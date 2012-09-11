به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از قبل اعلام شده بود نماینده یونسکو برای شرکت در این مراسم حضور می یابد و لوح ثبت جهانی را تقدیم رئیس جمهور می کند، نه از حضور نماینده یونسکو خبری بود و نه از لوح.
این درحالی است که گنبد قابوس طی سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در سنپترزبورگ روسیه، گنبد قابوس گلستان به همراه مسجد جامع اصفهان به ثبت جهانی رسیدند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در پیگیری خبرنگار مهر درباره علل عدم حضور نماینده یونسکو در جشن ثبت جهانی برج قابوس گفت: با توجه به اینکه دو اثر از کشور امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، طبیعتا نمایندگان این سازمان برای جشن دو اثر باید در کشور حضور یابند.
قربان عباسی افزود: از سوی دیگر برخی زمینه های برگزاری جشن ثبت مسجد جامع اصفهان مهیا نبود، درحالیکه جشن ثبت برج قابوس برگزار شد.
وی بیان داشت: این ثبت و جشن برج قابوس مورد تایید یونسکو نیز بوده و حضور نیافتن نماینده یونسکو به دلایلی که ذکر شد، از اهمیت برج جهانی قابوس نمی کاهد.
جشن ثبت جهانی برج قابوس یکشنبه شب با حضور رئیس جمهور و مسئولان کشوری و استانی در گنبدکاووس برگزار شد.
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