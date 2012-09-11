به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از قبل اعلام شده بود نماینده یونسکو برای شرکت در این مراسم حضور می یابد و لوح ثبت جهانی را تقدیم رئیس جمهور می کند، نه از حضور نماینده یونسکو خبری بود و نه از لوح.

این درحالی است که گنبد قابوس طی سی و ششمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در سنپترزبورگ روسیه، گنبد قابوس گلستان به همراه مسجد جامع اصفهان به ثبت جهانی رسیدند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در پیگیری خبرنگار مهر درباره علل عدم حضور نماینده یونسکو در جشن ثبت جهانی برج قابوس گفت: با توجه به اینکه دو اثر از کشور امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، طبیعتا نمایندگان این سازمان برای جشن دو اثر باید در کشور حضور یابند.

قربان عباسی افزود: از سوی دیگر برخی زمینه های برگزاری جشن ثبت مسجد جامع اصفهان مهیا نبود، درحالیکه جشن ثبت برج قابوس برگزار شد.

وی درباره ارسال لوح میراث جهانی یونسکو گفت: کپی این لوح ارسال شد و شماره آن نیز ارائه شد و اینگونه نبود که بدون ارسال لوح اقدام به برگزاری جشن با حضور عالیترین مقام اجرایی کشور کنیم.



وی بیان داشت: این ثبت و جشن برج قابوس مورد تایید یونسکو نیز بوده و حضور نیافتن نماینده یونسکو به دلایلی که ذکر شد، از اهمیت برج جهانی قابوس نمی کاهد.



جشن ثبت جهانی برج قابوس یکشنبه شب با حضور رئیس جمهور و مسئولان کشوری و استانی در گنبدکاووس برگزار شد.

گنبد قابوس بن وشمگیر بلندترین گنبد آجری دنیا و یکی از آثار ارزشمند معماری در دوره اسلامی است . این بنای تاریخی در سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری(1007- 1006 میلادی) ساخته شده است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر است که با احتساب بلندی تپه 15متری پای بست آن به 70 متر می رسد. این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدن آن 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 60/1 متر و قاعده آن نیز 4/1 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.