ویکی اسپوکز بخش دوم گزارش خود را به معرفی افرادی اختصاص داده که مسئول تامین امنیت برج های دوقلو بودند. این سایت معرفی افراد ذکر شده را اینطور آغاز می کند.

امنیت مرکز تجارت جهانی در دستان صهیونیست ها بود

برای آنکه بتوان مواد منفجره را در محل های حساس برج های تجارت جهانی کار گذاشت نیاز به آن است که شما بدون سوال و جواب به تمامی نقاط این برج ها دسترسی داشته باشید. بعد از بمب گذاری سال 1993 در مرکز تجارت جهانی حفظ امنیت این مرکز در قراردادی به "اتحادیه کرول" واگذار شد.

در آن زمان این اتحادیه به عنوان "سازمان سیای وال استریت" شناخته می شد. این قرارداد توسط "پورت آسوریتی" یعنی همان مرکزی که ریاستش را "لوئیس ایسنبرگ" یهودی بر عهده داشت به اتحادیه کرول واگذار شد. و به موجب این قرارداد کرول دو میلیون و 500 هزار دلار برای راه اندازی مجدد سیستم امنیتی مجموعه مرکز تجارت جهانی دریافت کرد.

جولز و جرمی کرول

نکته جالب اینجاست که مالکان کرول دو یهودی صهیونیست به نام های "جولز" و "جرمی کرول" بودند. کرول مدیریت تامین امنیت برج های دوقلو را به فردی به نام "ژروم ام.هائور" سپرده بود. وی همان فردی بود که توسط "رودی جولیانی" شهردار نیویورک انتخاب شده بود تا مدیریت اداره امنیت اضطراری شهرداری را از سال 1996 تا 2000 برعهده داشته باشد.

هائور بعد از انتخاب شدن به عنوان مدیر امنیت مرکز تجارت جهانی تلاش کرد تا همان مرکز را که در شهرداری نیویورک وجود داشت را در دفتر کار "لری سیلورستین" در این مرکز نیز دایر کند.

هائور نیز یک یهودی وفادار به صهیونیسم بود. مادر وی که "رز ماسکاتین هائور" نام داشت، بازنشسته دانشکده پرستاری "دین آو د بس" اسرائیل بود و رئیس افتخاری بخش "حداسا"ی نیویورک محسوب می شد. این مرکز مجموعه ای برای فعالیت دختران صهیونیست بود و از سازمان های مرکزی صهیونیست هایی محسوب می شد که از تشکیل کشور فلسطین حمایت می کردند.

ژروم ام.هائور

در ادامه این پرونده به ماجرای مرگ مشکوک یکی از افسران پلیس فدرال آمریکا ( اف.بی.ای) که از سوی هائور به عنوان رئیس تیم امنیتی مرکز تجارت جهانی انتخاب شده بود اما درست در اولین روز کاریش که 11 سپتامبر 2001 بود کشته شد پرداخته می شود.

این افسر اف.بی.آی "جان اونیل" نام داشت که تحقیقات گستره ای را درباره بن لادن و حملات القاعده به آمریکا در دست انجام داشت اما اعتراض سفیر آن روزهای آمریکا در یمن موجب متوقف شدن تحقیقات اونیل شد.

جان اونیل

جالب است بدانید که در آن زمان "باربارا بودین" که یک صهیونیست یهودی بود به عنوان سفیر آمریکا در یمن حضور داشت و همین فرد مانع ادامه تحقیقات اونیل شده بود. گفته می شود اونیل در تحقیقات خود به این نکته پی برده بود که حمله به ناوشکن "یو.اس.اس. کول" که در 12 اکتبر سال 2000 انجام شد، توسط القاعده نبوده بلکه شلیک یک فروند موشک کروز از جانب اسرائیل عامل انهدام این ناو آمریکایی بوده است.

هدف از حمله به ناوشکن یو.اس.اس کول آن بود که افکار عمومی آمریکا را علیه اعراب و بویژه القاعده بشورانند و همچنین دموکرات ها را نیز که تا آن زمان خطر تروریست ها را جدی نگرفته بودند در دردسر بیاندازند. نتیجه آنکه جرج بوش پسر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد تا در زمان وقوع حملات 11 سپتامبر در کاخ سفید باشد و تمام حقایق در کاغذ بازی ها و سیستم بورکارسی دفن شود.

ادامه دارد...