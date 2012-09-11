طارق الهاشمی هنوز فرصت دارد از خود دفاع کند/ دستگاه قضایی عراق مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، علی الدباغ شب گذشته در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: دولت به اجرای احکام صادره از سوی دستگاه قضایی پایبند است؛ چرا که این دستگاه مستقل است.

وی با بیان این مطلب افزود: طارق الهاشمی هنوز فرصت دارد تا از خود دفاع کند و بی گناهی اش را همانطور که بارها اعلام کرده است اثبات کند به ویژه اینکه کمیته ای متشکل از 9 قاضی مسئول پیگیری پرونده وی هستند که 4 تن از این قضات از استان کرکوک هستند.

گفتنی است طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهور عراق یکشنبه شب به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی در این کشور به طوری غیابی از سوی دادگاه جنایی عراق به اعدام محکوم شد. وی هم اکنون به ترکیه فرار کرده است.