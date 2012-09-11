مخالفت واشنگتن با درخواست تل آویو/ خط قرمز برای ایران دور از ذهن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره ، "ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه باراک اوباما به وضوح گفته که اجازه دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای را نمی دهد اما ایده تعیین مهلت نهایی یا خط قرمز برای ایران بی فایده است.

به گزارش الجزیره این اظهارات در حالی مطرح می شود که تل آویو اخیرا فشارها بر دولت اوباما در زمینه تعیین خط قرمز برای ایران در موضوع هسته ای را افزایش داده است.

در همین راستا "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه شب در گفتگو با شبکه سی بی سی کانادا گفته بود: اسرائیل و آمریکا در حال بررسی ضرورت تعیین خط قرمزهایی واضح برای ایران در موضوع هسته ای هستند که فراتر از آن گام برندارد.

به موازات این موضع گیری "هیلاری کلینتون" وزیرخارجه آمریکا نیز تاکید کرد: آمریکا هیچ گونه مهلت نهایی برای ایران تعیین نمی کند.

وی افزود: واشنگتن مسیر دیپلماسی و تحریم علیه ایران را به جای گزینه نظامی ترجیح می دهد.

خاطر نشان می شود رسانه های صهیونستی اخیرا اظهارات نتانیاهو درباره لزوم تعیین خط قرمز از سوی آمریکا برای ایران را به منزله عقب نشینی و نرمش مواضع وی درباره ایران دانسته بودند.