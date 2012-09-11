برکات جشنواره فیلم مقاومت متعلق به همه مردم است

محمد خزایی دبیر دومین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت ضمن بازدید از خبرگزاری مهر، در توضیح کم و کیف برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جشنواره فیلم مقاومت یکی از وسیع ترین جشنواره هایی است که پس از انقلاب برگزار شده است، به این معنا که این جشنواره در کرمان و 74 منطقه مرزی ایران و 9 کشور همسایه به طور همزمان برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: در همین راستا گروه های مختلف به طور مجزا مشغول فعالیت هستند یک گروه در مناطق مرزی مشغول برنامه ریزی و انجام کار هستند و گروه دیگری از کارشناسان ایرانی در امور فیلم و سینما در کشورهای مختلف بحث بین المللی بود جشنواره را پیش می برند و گروه دیگری نیز بخش بین ملی جشنواره فیلم مقاومت را در کرمان مدیریت می کنند. به دلیل این حجم کار است که معتقدم این جشنواره در سطح وسیعی پس از انقلاب درمیان جشنواره های مختلف فیلم و سینما در حال برگزاری است.

محمد خزایی در ادامه صحبت های خود با اشاره به بازسازی سینمای کرمان برای میزبانی این جشنواره گفت: دومین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به همت متولیان فرهنگی چون بنیاد فرهنگی روایت فتح، انجمن دفاع مقدس، استانداری کرمان، سازمان سینمایی کشور و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بسیج برگزار می شود.

وی در ادامه افزود: اما در این میان سازمان سینمایی کشور اقدام نیکویی انجام داده که بسیار قابل تقدیر است به این معنا که برای بازسازی سینمای کرمان کمک شایسته ای کرد و هزینه بازسازی سالن سینمای در کرمان را پرداخت کرده که جای تقدیر و سپاس دارد.

دبیر این دوره از جشنواره فیلم مقاومت در ادامه افزود: سالن سینمای کرمان در سال 1342 ساخته شده بود که در طول سالهای گذشته بسیار فرسوده شده بود. زمانی که برای بازدید به این سینما رفتم از نزدیک دیدم که موزاییک های سالن بالا آمده است و صندلی های پاره و فاضای نمناکی در سینما بود و زمانی که من وارد آن فضا شدم به معنای واقعی به مخاطب حق دادم که تمایلی برای دیدن فیلم در این سالن نداشته باشد.

خزایی در ادامه افزود: پس از اعلام این گزارش نماینده سازمان سینمایی کشور به این سینما سر زد و در نتیجه امکانات مالی در اختیار آنها گذاشت و سه سالن سینمایی جدید در سینما احیا شد. نکته دیگر اینکه پس از بازسازی در گفتگویی که با مدیریت این سینما داشتم متذکر شد که اگر این سالن احیا نمی شد مهرماه سالن سینما را تعطیل می کردم چراکه نه مخاطب داشت و نه از جهت مالی مشکل را برطرف می کرد و اگر این سالن بازسازی نمی شد مهرماه سالن سینما را تعطیل می کرد.

وی در ادامه افزود: ورود امکانات فرهنگی به شهرهای کوچک برکات فرهنگی را نیز در بردارد و فضای تبلیغات مناسب نیز فراهم شده است و درعین حال شاهد حضور فیلمسازن فیلم کوتاه و درکنار فیلمسازان حرفه ای در این عرصه هستیم.

این مدیر سینمایی در پایان افزود: مقدمات برگزاری این جشنواره به پایان رسیده، داوری ها انجام شده است و همه برنامه ها طبق روالدر حال انجام است.