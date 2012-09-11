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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۴۶

صالحی خبر داد؛

دو زندانی تبعه آذربایجان آزاد می‌شوند/ایران دوست مطمئنی برای آذربایجان است

دو زندانی تبعه آذربایجان آزاد می‌شوند/ایران دوست مطمئنی برای آذربایجان است

تبریز - خبرگزاری مهر : وزیر امورخارجه از آزادی دو تبعه اذری که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بودند خبر داد و گفت: با رافت اسلامی و برای اثبات حسن همجواری این دو جوان آزاد می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر صالحی عصر دیروز در گفت و گو با خبرنگاران در محل استانداری اذربایجان شرقی گفت: طرف آذری در رابطه با این دو فرد تقاضای تجدید نظر از قوه قضائیه کرده بود که با رافت اسلامی حکومت کریمه جمهوری اسلامی ایران و به دلیل مسلمان بودن این دو تبعه و ابراز حسن همجواری تصمیم به عفو و گذشت آنها گرفت.

وی اظهار داشت:  در این کار به دنبال منفعت دیپلماتیک برای کشورمان نبودیم و پیگیری آزادسازی زندانیان ما در این کشور روند عادی خود را ادامه می دهد.

وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: در ایجاد روابط با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همجوار عزتمندی خود را حفظ می کنیم اما هدف در سیاست خارجی ما ایجاد روابط عمیق و گسترده است.

صالحی ابراز داشت: کشور آذربایجان یکی از کشورهایی است که به دلیل مشترکات تاریخی و دینی و فرهنگی خواهان روابط خوب با آن هستیم و اگر مشکلی نیز وجود داشته باشد با کارشناسی و روابط دیپلماتیک قابل حل و فصل است.

وی تاکید کرد: ایران همیشه شریک سیاسی مطمئنی برای جمهوری آذربایجان بوده و دولتمردان این کشور به این امر اذعان دارند.

کد مطلب 1693955

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