4000 خبرنگار متقاضی وام مسکن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر محمدزاده پیش از ظهر امروز دوشنبه 20 شهریور در حاشیه نشست خبری نمایشگاه نشریات خانوادگی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره وام مسکن خبرنگاران گفت: ما آمار ثبت شده در سایت سمان را جمع آوری کردهایم و بر اساس این آمار حدود 4000 نفر متقاضی وام مسکن هستند.
وی افزود: این افراد هم اکنون میتوانند به سایت سمان مراجعه کنند و وضعیت تقاضای خود را ببینند. برای آنهایی هم که نقص مدرک داشتهاند، یک مهلت یک هفتهای و تا پایان هفته جاری پیش بینی شده تا ضمن مراجعه به سایت، اطلاعات مربوطه را تکمیل کنند.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: به محض تکمیل این اطلاعات و پایان اصلاح آمار مذکور، ما آن را به بانک اعلام و ارسال میکنیم.
محمدزاده همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات مطبوعات از جهت تامین کاغذ مورد نیازشان، گفت: تامین کاغذ روزنامهها تابع متغیرهای متعددی است؛ به هر حال شرایط ویژه کشور در سال جاری و مسائل ارزی که به وجود آمد، باعث شد مشکلاتی در زمینه تامین کاغذ روزنامهها به وجود بیاید.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: میدانم که همکاران ما در مطبوعات فشار زیادی را تحمل میکنند، ولی ما هم با اینکه متولی اصلی این مسئله نیستیم، بیکار ننشستهایم و به جدّ موضوع کاغذ مطبوعات را پیگیری میکنیم.
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