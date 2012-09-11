منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیگیری سخنان رهبر انقلاب در جمع کتابداران کشور که سال گذشته برگزار شد و همچنین پیگیری امور و به سرانجام رساندن خواستههای رهبری گفت: هیچ کدام از کارهایی که نهاد کتابخانهها انجام آنها را شروع کرده، تا به سرانجام نرسند، متوقف نخواهند شد.
وی افزود: فرمایشات رهبری باعث شتاب بیشتر فعالیتهای ما شده است. مثلا با مراجعه به شبکه کتابخوانان حرفهای، خواهید دید که تعداد مسابقات برگزار شده در سال جاری با مسابقاتی که سالهای گذشته برگزار میشد، قابل مقایسه نیست. ما طی مدتی که گذشته، در همه برنامههای فرهنگیمان، به ویژه برنامههایی که در حوزه مطالعه مفید طراحی شدهاند، رشد بسیار خوبی داشتهایم.
واعظی ادامه داد: در 5 ماهه اول امسال، حدود 12 میلیارد تومان خرید منابع داشتیم. در حالی که هزینه خرید منابع ما در تمام مدت سال گذشته، رقم 20 میلیارد تومان بود. یعنی احتمال میدهم که تا پایان شهریورماه، از حدود 14 میلیارد تومان عبور کند که این رقم یک رشد تقریبا حدود 30 تا 40 درصدی در تامین منابع کتابخانههای عمومی کشور را نوید میدهد.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان گفت: هیچ کدام از فرمایشات رهبر انقلاب درباره کتاب و کتابخوانی که در حوزه وظایف نهاد کتابخانهها جا دارند، روی زمین نمانده است و انجام آنها با جدیت ادامه پیدا خواهد کرد.
نظر شما