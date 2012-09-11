مرور 40 سال فوتبال و بازیکنانی که پشت بام خوابیدند/ توفیق اجباری عادل!

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دوشنبه شب نود در شرایطی روی آنتن رفت که لیگ برتر روزهای پایانی تعطیلاتش را سپری می کرد و تیم ملی هم که اکثر بازیکنانش در هفته های اخیر علیه عادل فردوسی پور موضع گرفته اند، در لبنان بسر می برد تا خود را آماده برگزاری دیدار عصر سه شنبه با تیم ملی این کشور کند.

از آنجایی که استقلال و پرسپولیس هم روزهای آرامی را سپری کردند و اتفاق خاصی پیرامون آنها رخ نداد، عادل فردوسی پور و همکارانش در برنامه 90 وادار شدند به سمت سوژه هایی بروند که معمولا در رسانه ها کمتر به آن پرداخته می شود. سوژه این هفته برنامه 90 که طبیعتا باید مورد استقبال خوب بینندگان هم قرار گرفته باشد، مرور چهار دهه خاطرات فوتبال ایران با حضور چهار بازیکن مطرح بود که یک توفیق اجباری را نصیب عادل و همکارانش کرد.

چگونگی پیدایش فوتبال ایران و اتفاقاتی که تا سال 1320 رخ داد بخش نخست برنامه بود که نگاهی به داشت به تیم ها و بازیکنانی که تلاش کردند فوتبال را ایران سروشکل دهند. فوتبالی که از مسجد سلیمان آغاز شد و تصاویری که از آن زمان باقی مانده حتی چهره بازیکنان را هم به درستی نشان نمی دهد. با این حال فوتبال ایران از اوایل دهه بیست رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.

اما در برنامه نود به چهار دهه 40 ، 50 ، 60 و 70 فوتبال ایران پرداخت شد. دهه هایی که هر کدامشان خاطراتی ماندگار برای اهالی فوتبال دارد. خاطرات این چهار دهه در شرایطی مرور شد که در هر دهه بودند بازیکنانی که حالا دیگر در میان ما نیستند و به دیار باقی شتافته اند. در تصویری که عارف قلی زاده از زمان حضورش در تیم ملی نشان داد، تنها خودش از آن تیم در قید حیات بود.

قلی زاده که بازیکن خط دفاعی تیم فوتبال استقلال بود و یکی از معدود بازیکنانی بوده که با سنی کم وارد تیم ملی شده است، اولین مهمان برنامه نود بود که مروری داشت بر خاطرات گذشته تیم استقلال و اتفاقاتی که پیرامون این تیم افتاد. او از مشکلات آن روزها و تعصبی که میان بازیکنان بود صحبت کرد و البته تاکید کرد که آن زمان هم بازیکنان شناسنامه هایشان را دست کاری می کردند که البته به عمد نبود.

حسن روشن مهاجم گریزپای فوتبال ایران برای مرور دهه 50 و اتفاقات پیرامون تیم ملی و باشگاه استقلال دومین مهمان برنامه نود بود. روشن که در سالهای اخیر یکی از منتقدان عملکرد باشگاه استقلال است، زمانی که حرف علی فتح الله زاده به میان آمد و از آکادمی استقلال و اتفاقاتی که پیرامون آن رخ داد صحبت شد، در مورد مدیر عامل فعلی استقلال گفت: آقای فتح الله زاده انسان خوبی است اما حرفش حرف نیست!

در طول حضور حسن روشن در این برنامه تصاویری از بازی های او در تیم ملی پخش شد. روشن در یکی از بازی های تیم ملی با مینیسک پاره و به زور آمپول بازی کرد و توانست در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران یک بر صفر از کره عقب بود، دو گل بزند و باعث پیروزی این تیم شود. روشن کلا 12 گل برای تیم ملی ایران زد بود که از قضا همه آنها گل های تاثیرگذار و سرنوشت سازی بودند. روشن تاکید کرد تنها بازیکنی است که زبانش به خاطر فوتبال 36 بخیه خورده است.

اما فرشاد پیوس دیگر مهاجم ماندگار فوتبال ایران برای بررسی اتفاقات دهه 60 فوتبال ایران در بخش دیگری از این برنامه حضور پیدا کرد و در مورد خصوصیات خودش و تیمی که پرسپولیس در این دهه داشت صحبت کرد و از نقش علی پروین در موفقیت های این تیم سخن گفت. پیوس تاکید داشت که بخش عمده ای از دوران فوتبالش را به خاطر مصدومیت و محرومیت از دست داده است که تلخ ترین آن به زمان حضورش در تیم ملی و بازی های آسیایی هیروشیما بود که به خاطر لگدی که محرمی به جمال شریف زده بود، این داور سوری به اشتباه او را از زمین اخراج کرد و بعد هم محروم شد.

رضا شاهرودی بازیکن چپ پای تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس مهمان بررسی اتفاقات فوتبال در دهه 70 بود که طبیعتا علاقمندان بیشتری اتفاقات آن روزها را به یاد می آوردند. شاهرودی که در زمان حضور محمد مایلی کهن در تیم ملی به خاطر دیر آمدن سر تمرینات از تیم ملی کنار گذاشته شده بود، این جمله که به مایلی کهن گفته " من رضا مالدینی هستم" را قبول نکرد و گفت که هیچ وقت از چنین لفظی استفاده نکرده است.

شاهرودی که یکی از بازیکنان حاضر در درگیری ماندگار دیدار سال 1373 تیم های استقلال و پرسپولیس بود در پاسخ به این پرسش که بجز شما چه کسانی در محل تمرینات تیم ملی دیر حاضر می شدند به علی دایی اشاره کرد و گفت که او چون آن زمان در حال راه اندازی تولیدی اش بود دیر سر تمرین می آمد. شاهرودی همچنین به درگیری که با علی دایی در اردوی ایتالیا داشت اشاره کرد و تاکید کرد که الان دیگر مشکلی با دایی ندارد و هر وقت او را می بیند روبوسی می کنند!

در لابلای مرور خاطرات چهار دهه فوتبال ایران در برنامه نود، بخش‌هایی از اتفاقات روزهای اخیر فوتبال نیز پخش شد که یکی از این آیتم ها به مشکلات مالی تیم گهر دورود برمی گشت. تیمی که اولین سال حضور در لیگ برتر را سپری می کند و به خاطر مشکلات مالی که دارد بازیکنانش اعتصاب کرده اند. نکته جالب اینکه مهدی تارتار سرمربی این تیم با بیان اینکه در این شرایط نمی تواند به همکاری اش با گهر ادامه دهد، گفت که به خاطر مشکلات مالی برخی بازیکنانش مجبور شده اند یک شب را در پشت بام بخوابند!

سوال نظرسنجی برنامه 90 هم به پیش بینی نتیجه دیدار روز سه شنبه ایران و لبنان اختصاص داشت که طی آن از بینندگان خواسته شده بود پیروزی، مساوی و یا باخت ایران را پیش بینی کنند که بیش از 78 درصد از حدود یک میلیون و 400 هزار نفر شرکت کننده رای به پیروزی شاگردان کی روش دادند.