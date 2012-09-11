محدودیت های ترافیکی در محورهای ارتباطی مازندران اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و روانی، تسهیل در امر عبور و مرور در تعطیلات آخر هفته، محدودیت های ترافیکی در محورهای پر تردد استان مازندران به اجرا در می آید.

تردد موتورسیکلت از ساعت 12ظهر امروز سه شنبه 21 شهریور ماه تا ساعت 24 روز جمعه 24 شهریور ماه از محور کندوان، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع است.



در محور کرج - چالوس تردد انواع تریلی و کامیون ها کماکان ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12روز جمعه 24 شهریورماه تا 1 بامداد شنبه 25 شهریورماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15 روز جمعه 24 شهریورماه تا ساعت 1 بامداد شنبه 25 شهریورماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.



در محور هراز تردد کلیه تریلی ها کماکان ممنوع بوده و تردد کامیون ها به استثنای کامیون های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 تا ساعت 24 سه شنبه 21 شهریور ماه و از ساعت 6 صبح تا ساعت 24 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 22،23 و 24 شهریورماه از محور هراز ممنوع است.



تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 13 تا ساعت 24 روز جمعه 24 شهریورماه از رودهن محدوده مشاع به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 15 تا 24 از آب اسک تا رودهن به صورت یک طرفه خواهد بود.



در محور فیروزکوه تردد کلیه تریلی ها به استثنای تریلی های موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 تا ساعت 24 روز سه شنبه 21 شهریورماه واز ساعت 6 صبح تا 24 روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه 23،22 و24 از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.



مرکز کنترل ترافیک فرماندهی پلیس راه استان با شماره تلفن 2182934 بطور شبانه روز پاسخگوی وضعیت راه های استان است.