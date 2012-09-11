حیدر ایمنی مدیر روابط عمومی انتشارات سوره مهر در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه‌های این انتشارات همزمان با هفته دفاع مقدس را تشریح کرد.

وی در این زمینه گفت: امسال روابط عمومی سوره مهر برای اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی درباره کتاب‌های این حوزه اقدام به طراحی و اجرای یک بسته ویژه کرده که شامل انتشار ویژه‌نامه‌ دوهفته نامه «مهر» با موضوع ادبیات دفاع مقدس، جریان‌سازی رسانه‌ای روی آثار، برگزاری مراسم رونمایی کتاب در تهران و شهرستان و ... خواهد بود.

مدیر روابط عمومی سوره مهر در توضیح بیشتر این برنامه‌های بیان کرد: همزمان با این ایام قصد داریم ویژه‌نامه‌ای با موضوع ارزش‌ها و فضائل اخلاقی در کتاب‌های ادبیات و دفاع مقدس سوره مهر منتشر کنیم. علاوه بر این قرار است در این ایام در تهران و شهرستان از چندین کتاب رونمایی کنیم.

معرفی برخی از آثار سوره مهر و حضور راویان کتاب‌ها در برنامه‌های مختلف رسانه ملی از دیگر برنامه‌ها سوره مهر است که ایمنی با تاکید بر این مسئله توضیح داد: قرار است در این مدت کتاب‌های این حوزه به شکل ویژه‌ای در شبکه‌های مختلف رسانه ملی معرفی شوند. همچنین قرار است تعدادی از راویان کتاب‌ها نیز در برنامه‌های گفتگومحور و پرمخاطب از جمله برنامه «زنده باد زندگی»، برنامه «خونه و زندگی» شبکه اول سیما و ... حضور یافته و به بیان خاطراتشان بپردازند.

مدیر روابط عمومی سوره مهر در ادامه درباره برنامه‌های این انتشارات برای کتاب «پایی که جا ماند» گفت: پس از انتشار دست‌نوشته رهبر معظم انقلاب بر این کتاب و استقبال گسترده از این اثر، قرار شد جریان‌سازی ویژه‌ای روی کتاب صورت گیرد که از آن جمله می‌توان به حضور راوی کتاب در برنامه‌های مختلف تلویزیونی اشاره کرد. همچنین قرار است این کتاب در ایام هفته دفاع مقدس به شکل ویژه‌ای از شبکه اول سیما معرفی شود.

ادامه پخش مستند «به خدا تعظیم می‌کنم» روایتی مستند از کتاب خاطرات «بابانظر» از شبکه مستند، همکاری با فرهنگسراهای مختلف برای برگزاری مراسم نقد کتاب و اطلاع رسانی و معرفی تازه‌های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی سوره مهر و مطبوعات از دیگر برنامه‌هایی است که سوره مهر ویژه هفته دفاع مقدس انجام خواهد داد.

هفته دفاع مقدس از 31 شهریور آغاز می‌شود.