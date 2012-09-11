سهم 8.2 درصدی موسسه مهر از منابع مالی کردستان/پرداخت 6000 میلیارد ریال تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری شامگاه دوشنبه در همایش شرکای ماندگار موسسه مالی و اعتباری مهر استان کردستان اظهار داشت: سهم 8.2 درصدی موسسه مهر از منابع مالی بانک های استان کردستان نشان از اعتماد مردم به این موسسه دارد.

وی افزود: موسسه مالی و اعتباری مهر با جایگاه خود در نظام بانکداری کشور توانست نقش موثری در پویایی اقتصاد کشور داشته باشد و یکی از موسسات تاثیرگذار در رابطه با سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به شمار می رود.

مدیر امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر کردستان ادامه داد: این موسسه با سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های عمرانی نیز خدمات ارزنده ای را در حوزه اقتصادی در استان کردستان انجام داده است.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود به تسهیلات اعطایی به مشتریان و شرکای سرمایه گذاری خود اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته موسسه مهر شش هزار میلیارد ریال تسهیلات را در حوزه های مختلف به 52 هزار مشتری کردستانی پرداخت کرده است.

وی بیان کرد: موسسه مالی و اعتباری مهر استان کردستان سال گذشته هشت میلیارد ریال تسهیلات نیز به زندانیان جرایم غیر عمد پرداخت کرده است و در راستای توانمندسازی 237 نفر نیز عملکرد مناسبی داشته است.

مدیر کل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر کردستان در ادامه گفت: علاوه بر پرداخت تسهیلات مشارکت در عمران و آبادانی و اعتلای اقتصاد استان کردستان یکی دیگر از اولویت های کاری این موسسه است که توانسته با سرمایه گذاری های خود نقش موثری را ایفا کند.

عسگری افزود: مشارکت در تامین منابع مالی برای ساخت و احداث مجتمع بانتا آبیدر سنندج، مجتمع اریکه گروس، مجتمع دندانپزشکی معراج، فاز دوم میدان بار سنندج و مجتمع آرا سنندج از مهمترین سرمایه گذاری های موسسه مالی و اعتباری مهر در حوزه اقتصادی استان کردستان است.

وی مجتمع نان صنعتی شهرستان مریوان را از دیگر طرح های مشارکتی این موسسه عنوان کرد و اظهار داشت: این مجتمع به زودی با ظرفیت تولید روزانه 20 تن نان صنعتی راه اندازی می شود.

مدیر امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر کردستان ادامه داد: مشارکت در ساخت سد چراغ ویس سقز و مشارکت در توسعه خط انتقال گاز به استان اردبیل نیز دیگر طرح های مشارکتی موسسه مالی و اعتباری مهر استان کردستان است.

عسگری بیان کرد: همچنین موسسه مالی و اعتباری مهر در سال گذشته در کشور 204 میلیارد تومان سود قطعی سپرده گذاری مشتریان این موسسه را پرداخت کرده است که سهم استان کردستان از این میزان 18 میلیارد تومان بود.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر این موسسه با داشتن 11 شعبه در سطح استان، 83 کارمند و 120 هزار سپرده گذار حدود 10 درصد از جمعیت کردستان در بخش های مختلف اقتصادی و عمرانی را تحت پوشش خود قرار داده است.