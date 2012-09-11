اسکلت تیم فولادیزد حفظ شده/ در پست های مورد نیاز جذب بازیکن داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی اصغر کلانتری شامگاه دوشنبه در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به شروع مسابقات لیگ دسته یک کشور اظهار داشت: برای موفقیت هر تیم فاکتورهایی وجود دارد که اگر این فاکتورها باهم جمع شوند، تیم قطعا به موفقیت خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه هدف ما صعود به لیگ است سعی داریم به دور از حاشیه و چالش و در کمال ارامش به مقام قهرمانی برسیم.

کلانتری با بیان اینکه تمرینات تیم فولاد یزد از 2 ماه گذشته با جدیت آغاز شده است تصریح کرد: از تمامی بازیکنانی که در ترکیب تیم قرار گرفته اند راضی هستیم و آمادگی فیزیکی و تاکتیکی بچه ها به بالاترین نقطه منحنی در نظر گرفته شده رسیده است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد یزد افزود: آنچه که مورد نیاز بوده توسط عوامل باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد در اختیار کادرفنی قرار گرفته و همه برنامه ها طبق طرح قبلی تاکنون پیش رفته است.

وی با اشاره به اینکه برای راهیابی به لیگ برتر دارای برنامه هستیم و بازی های خانگی خیلی اهمیت دارد افزود: بازی های خانگی برای کا بسیار مهم است و به نظر من هرتیمی که 80 درصد از بازی‌های خانگی را داشته باشد، 90 درصد راه صعود را پیموده است.

کلانتری تیم های هم گروه فولاد یزد را تیم های قوی و جدی خواند و گفت: با تیم هایی روبرو هستیم که برنامه ریزی قبلی دارند و لذا باید حضور در مسابقات را جدی گرفت.

وی با اشاره به ترکیب داخل زمین تیم فولاد یزد افزود: ترکیبی را که مدنظر داریم چهار 3 سه است که این سیستم در بازیهای خانگی و بیرون از خانه تفاوت خواهد داشت.

وی یادآور شد: برای هر پست از بازی چند بازیکن داریم تا اگر مشکلی در نیم فصل و نیمه راه پیش آمد امیدواریم در پایان دنبال بازیکن نباشیم و این امادگی را داشته باشیم تا به سرعت جای خالی را با بازیکنان مورد نظر خود پر کنیم.

سرمربی فولاد یزد حضور تماشاچیان را از مهمترین عوامل پیروزی تیم خواند و اظهار داشت: نتیجه برای تماشاگران ملاک است و اگر نتایج خوبی بدست آوریم قطعا تماشاچیان زیادی نیز به تیم خواهند پیوست.

وی با بیان اینکه خواستاریم یزد یک تیم در لیگ برتر داشته باشد گفت: همدلی باشگاهی و سازمان‌دهی تیمی و نیز حمایت قاطع نقش موثری در پیشبرد اهداف باشگاه فولاد یزد خواهد داشت.

کلانتری اظهار امیدواری کرد در لیگ امسال شرمنده مردم و علاقمندان به فوتبال استان نباشیم و باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد یزد در لیگ برتر حضور داشته باشد.

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عکس: مسعود ساکی