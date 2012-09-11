همایش «مهر ایران مرهم آذربایجان» زمینه ساز بسیج خدمات در مناطق زلزله زده

به گزارش خبرگزاری مهر ، غلامحسین شیری افزود: برگزاری این همایش موجب تبیین نیازهای اصلی مردم زلزله زده می شود.

وی ادامه داد: این همایش زمینه لازم برای برنامه ریزی دقیق مردم و خیرین جهت هدفدار کردن کمک ها را فراهم می کند.

شیری با اشاره به عواطف لطیف و بشردوستانه مردم ایران، گفت: در این همایش نیز همچون دیگر برنامه های خیرخواهانه مردم حضوری باشکوه خواهند داشت.

علاقمندان جهت ثبت نام و کمک رسانی می توانند از طریق سایت www.bazsazi-as.ir و سامانه پیام کوتاه 30008737 و یا شماره تلفن 5575090-0411 ثبت نام به عمل آورند.

رویگری: همایش مهر ایران مرهم ایران فرصتی برای عمل به وعده هاست



بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون گفت: همایش ملی «مهر ایران مرهم آذربایجان» فرصتی مناسب برای عمل به وعده های پیشین جهت بازسازی و نوسازی مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی است.

رضا رویگری اظهار کرد: هنرمندان همواره در عرصه های کمک رسانی به نیازمندان نقش اساسی و پررنگ ایفا کرده اند و این بار نیز همچون گذشته حضوری فعال در این همایش خواهند داشت.

وی با بیان اینکه در روزهای پس از وقوع زلزله بارها و بارها شاهد حضور خیل عظیم مردم برای کمک رسانی و حتی اهدای خون به مردم این مناطق بوده ایم، افزود: مردم نوع دوست کشور در هر شرایط و با هر توان مالی حاضرند در این گونه مراسم ها شرکت کرده و کمک کنند.

همایش «مهر ایران،‌ مرهم آذربایجان» کمک های مردمی را منسجم تر می کند

رئیس هیئت مدیره موسسه خیریه شمیم مهرگان گفت: برگزاری همایش «مهر ایران،‌ مرهم آذربایجان» موجب منسجم شدن کمک های مردمی خواهد شد.

ناهید بنایی باهر افزود: حضور خیرین از سراسر کشور در این همایش نشان دهنده روحیه نوع دوستی مردم ایران است.

وی تاکید کرد: برگزاری این همایش موجب از بین رفتن موازی کاری ها در تمامی ارگان های دولتی و نهادهای مردمی خواهد شد .

وی عنوان کرد: حضور عکاسان و وجود نمایشگاه های عکاسی برای نشان دادن عمق فاجعه این مناطق در سطح استان و در این همایش موجب تاثیرگذاری بیشتر در مخاطبان می شود.

وی با بیان اینکه مردم عزادار این مناطق برای درد و دل کردن نیازمند گوشی شنوا هستند گفت: این موسسه آماده همکاری با سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات مشاوره ای است.