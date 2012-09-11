20 پروژه راه روستایی در دیواندره فعال است

محمد صادق وجدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 20 پروژه فعال بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان دیواندره از جمله اقدامات این اداره کل است که در راستای توسعه و بهبود وضعیت راه‌های روستایی سراسر استان کردستان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: بهسازی راه‌‌های روستایی و رفع محرومیت بخش حمل و نقل روستاهای استان کردستان از جمله اولویت‌های این اداره کل به شمار می رود که انتظار می رود با تخصیص اعتبارات لازم این روند با شتاب مناسب ‌تری ادامه یابد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان عنوان کرد: در همین راستا پروژه‌های متعددی در سطح شهرستان‌های استان در حال اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به 20 پروژه فعال در شهرستان دیواندره شامل پروژه‌های آلیجان- بست، علی‌آباد کرفتو و علی‌آباد مران، حیدرآباد - امین‌آباد، قلعه کهنه حبیبی، کیله ‌کبود، علی‌آباد یاپال، گومه‌‌ای - مران - قوچان، قلعه ‌روتله اشاره کرد.

وی در ادامه به دیگر پروژه های فعال راه روستایی در شهرستان دیواندره اشاره کرد و گفت: راه روستاهای گل‌تپه علیا، شاه ‌ولی، چول‌بلاغ - کتک - وزیر، گادمه ‌گتر، اکبرآباد - سراب ‌میرزا، محموده - افراسیاب، قره‌غیبی - گلاته، گل‌تپه - قره ‌دره، دلو‌آمده، میشاب - کلهرآباد، تازه ‌آباد سروالان و دره‌ وزان از جمله پروژه های فعال در شهرستان دیواندره به شمار می رود.

وجدی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرا گفت: با انجام عملیات خاکی، شن‌ریزی، اجرای ابنیه فنی و آسفالت این تعداد پروژه در حال بهسازی است.

وی افزود: توسعه راه‌های روستایی توسعه همه‌جانبه از جمله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت و در کاهش محرومیت نفش به سزایی دارد.