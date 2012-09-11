حضور نمایندگان محیط زیست درشورا/ انتقاد چمران از استفاده تجاری از فضای سبز

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، درجلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه مصوبه هیات دولت که اجازه واگذاری بخشی از پارک پردیسان را به بخش خصوصی می داد، البته بدون تغیر کاربری، سبب نگرانی و دغدغه خاطر علاقمندان ودوستداران محیط زیست شد، گفت: پارک پردیسان یکی از نفس کش های مهم و بزرگ شهر تهران است که اگر بخواهد به بخش خصوصو واگذارشود یا به واحدها ی تجاری تبدیل شود چیزی از آن باقی نمی ماند وبه تدریج حفاظت از آن کمرنگ تر می شود.

وی ادامه داد: در پی این نگرانی نامه ای به رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نوشتیم که درپاسخ به این نامه به شدت این موضوع رد شد. با این وجود اعضای شورای طرحی را با یک فوریت به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت پیشنهاد داده می شد دراین پارک هیچ گونه تغییر کاربری ایجاد نشود و شهرداری تهران آمادگی دارد دراین زمینه مسئولیت حفاظت از این پارک را برعهده بگیرد.

چمران ادامه داد: باید تفکر استفاده تجاری و کسب درآمد از فضای سبز حذف شود، اینکه بخواهیم با ا یجاد یک دکه ساندویچی درآمد زایی کنیم تفکر غلطی است.

وی با اشاره به وجود این نگرانی در اراضی عباس آباد گفت: تمامی این فضا باید متعلق به فضای سبز باشد وهیچگونه ساخت و سازی در آن انجام نشود.