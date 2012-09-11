نظام بشار اسد هنوز استوار و محکم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، میخائیل بوگدانوف شب گذشته پس از دیدار با مخالفان سوری در پاریس در گفتگو با روزنامه لوفیگارو اظهار داشت: نظام بشار اسد همچنان استوار و محکم است.

وی با بیان این مطلب افزود: بشار اسد به روسیه وعده داده است در صورتی که مردم سوریه در انتخابات این کشور شخص دیگری را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند آمادگی کناره گیری از این سمت را خواهد داشت.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه گفت: اسد صراحتا اعلام کرده است اگر مردم وی را نخواهند از ریاست جمهوری کناره گیری خواهد کرد.

بوگدانوف در بخش دیگر سخنان خود بر مخالفت مسکو با هر گونه دخالت خارجی در سوریه تاکید کرد و از کشورهای غربی و عربی خواست که برای توقف خشونت در سوریه مخالفان سوری را تحت فشار قرار دهند.

وی تصریح کرد: مسکو هنوز امید خود را برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل بحران سوریه از دست نداده و این در صورتی است که شورای امنیت رسما با توافقات کوفی عنان مبتنی بر تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافقت کند.