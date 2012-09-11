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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در دفتر آیت الله مجتبی تهرانی برگزار می شود

مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در دفتر آیت الله مجتبی تهرانی برگزار می شود

در سالروز شهادت امام صادق(ع) مراسم سوگواری و عزادای در محضر مرجع عالی‏قدر، حضرت آیت‏الله حاج‏آقا مجتبی تهرانی برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در دفتر مرجعیت معظم‌له برگزار می‌شود، حجت‏السلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی به سخنرانی پرداخته و در ادامه مداحان اهل‏بیت عصمت و طهارت به مرثیه خوانی در رثای رئیس مذهب، امام جعفر صادق(علیه‏السلام) می‌پردازند.

این مراسم، روز چهارشنبه22 /6 /91 از ساعت 11 صبح تا 13 با حضور خواهران و برادران در تهران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی، خیابان شهید رحمانی‏پور، خیابان قائن، پلاک 43 برگزار می‌شود. در پایان نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیت‏الله حاج‏آقا مجتبی تهرانی برپا خواهد شد.
 

کد مطلب 1693979

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