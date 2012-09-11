مراسم عزاداری شهادت امام صادق(ع) در دفتر آیت الله مجتبی تهرانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که در دفتر مرجعیت معظمله برگزار میشود، حجتالسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی به سخنرانی پرداخته و در ادامه مداحان اهلبیت عصمت و طهارت به مرثیه خوانی در رثای رئیس مذهب، امام جعفر صادق(علیهالسلام) میپردازند.
این مراسم، روز چهارشنبه22 /6 /91 از ساعت 11 صبح تا 13 با حضور خواهران و برادران در تهران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی، خیابان شهید رحمانیپور، خیابان قائن، پلاک 43 برگزار میشود. در پایان نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حضرت آیتالله حاجآقا مجتبی تهرانی برپا خواهد شد.
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