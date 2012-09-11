سوئیس به پایان دوره بی طرفی خود رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمون گمپرلی نویسنده روزنامه نویه زوریخ سایتونگ در این ارتباط می نویسد: با وجودی که سوئیسی ها سه سال دیگر می خواهند پانصدمین سال بیطرفی را جشن بگیرند. رویکردی که پس از جنگ ماری جوانا آن را اتخاذ کردند، اما بسیاری مرگ آنرا اعلام کرده و بسیاری نیز از پایان آن خبر داده اند.

این روزنامه می نویسد: براساس نظر سنجی های بعمل آمده کماکان اکثریت سوئیسی ها خواهان گرفتن جشن این سیاست هستند. دستکم نظر سنجی قابل اعتماد سالانه پلی تکنیک زوریخ در زمینه سیاست امنیتی و خارجی این موضوع را بخوبی نشان می دهد. در سالجاری 95 درصد از کسانیکه که مورد مصاحبه قرار گرفته اند تاکید می کنند که سوئیس باید سیاست بیطرفی خود را حفظ نماید. این درحالیست که این رقم در دهه نود بالغ بر 80 درصد بود.



در ادامه این مطلب آمده است: ولی در جنگ دوم خلیج فارس که سوئیس همه مصوبات سازمان ملل علیه عراق را به اجرا درآورد و ضمنا پس از عملیات تروریستی یازده سپتامبر 2001، و اندکی پیش از عضویت رسمی سوئیس در سازمان ملل متحد، بحرانی در زمینه سیاست بیطرفی در سوئیس بوجود آمد. بعد از آن هواداری از سیاست بیطرفی در سوئیس مجدا به اوج خود رسید و در زمان صدارت میشلین کالمی- ری بر وزارت امورخاجه در بالاترین میزان قرار داشت.



نویه زوریخ سایتونگ نوشت: ضمنا با پایان دوران جنگ سرد نیز اینگونه تداعی می شد که دیگر سیاست بیطرفی کاربردی ندارد. کمیته مخالف عضویت سوئیس در سازمان ملل که یک کمیته قوی در سوئیس بود تاکید می کرد با عضویت سوئیس در این سازمان دیگر سوئیس نخواهد توانست بیطرف باقی بماند و ضمنا استقلال خود را نیز از دست خواهد داد. ولی همین کمیته که از سوی حزب مردم هدایت می شد امروز مانند سابق با عضو شدن سوئیس در سازمان ملل مخالف نیست و تاکید می کند که سوئیس علیرغم آنکه موظف به اجرای مصوبات شورای امنیت این سازمان است ولی کماکان توانسته استقلال و بیطرفی خود را حفظ نماید.



در بخش دیگری از مطلب این روزنامه آمده است: البته این امر از نظر حقوقی شاید درست باشد ولی در زمینه بیطرفی واقعی اینطور نیست. بطور مثال این موضوع را در خصوص حضور نظامی سوئیس در نیروهای حافظ صلح در کوزوو می توان مشاهده کرد. در حالیکه نیروهای نظامی سوئیس بر اساس مصوبه شورای امنیت در این کشور حضور دارند ولی در عمل نیروی های سوئیس زیر نظر نیروهای ناتو در این کشور هستند. ضمنا حضور آنها در آنجا نیز برای مین روبی و دیگر عملیات بشردوستانه نیست.



سیمون گمپرلی نوشت: سازمان سوئیس مستقل و بیطرف (آنوس) که وابسته به حرب مردم است حتی اجازه شورای فدرال به یک کاروان نظامی در سال 2011 که از مرز ورودی بازل بتواند به سوی جنوب کشور و به ایتالیا برای اعزام به لیبی که نیروهای ناتو با آن در آنجا می خواستند قذافی را سرنگون نماید را نقض کامل سیاست بیطرفی سوئیس عنوان کرده بود. این سازمان امروز دولت فدرال را متهم می کند که مصوبات شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا در می آورد در حالیکه این شورا به اعتقاد کشورهای زیادی مشروعیت قانونی ندارد.

در پایان این مطلب آمده است: از زمانیکه کالمی - ری وزیر امورخارجه سابق سوئیس موضوع سیاست بیطرفی فعال را عنوان کرده، بحث ها در سوئیس در زمینه سیاست بیطرفی نیز اوج گرفت البته کالمی که 9 سال تمام پست وزارت امورخارجه را بعهده داشت در نیمه دوم صدارت خود بر این وزارتخانه دیگر هرگز واژه سیاست بیطرفی فعال را بر زبان نیاورد. در سال گذشته نیز شورای فدرال اعلام کرد که تلاش می کند تا یک کرسی در شورای امنیت سازمان ملل بدست آورد و کمیسیون سیاست خارجی دو مجلس هم آنرا تصویب نمودند ولی دیگر اعتراضات و واکنش ها از سوی مردم سوئیس و یا این سازمان نسبت به این امر مانند زمان طرح عضویت سوئیس در سازمان ملل نبود.