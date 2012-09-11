استقبال از کاروان دو استقامت جاده ولایت باشکوه برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی استقبال از کاروان دو استقامت جاده ولایت با حضور سیفی فرماندار، حسینی معاون اداره کل ورزش و جوانان و دیگر اعضا در محل فرمانداری یزد تشکیل شد.



عزیزالله سیفی در این جلسه با بیان اینکه از ولادت حضرت معصومه (س) تا ولادت حضرت رضا (ع) به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده است اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب شخصیت واقعی و تأثیر گذار امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) را برای همگان بیان کرد.



وی با اشاره به برنامه های مختلفی که در این دهه برگزار خواهد شد افزود: افتتاح جشنواره خوشنویسی رضوی، برگزاری جشن جوانان رضوی و پیاده روی دوی امدادی جاده ولایت و... از مهمترین برنامه های این دهه در استان و شهرستان یزد است.



وی با تأکید به اینکه استقبال از کاروان دو استقامت جاده ولایت باید باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود تصریح کرد: کاروان دوی استقامت جاده ولایت مسیر عبور آن حضرت از مدینه تا مرو در ایران را به صورت امدادی می پیمایند و در روز تولد امام رضا (ع) به مشهد مقدس خواهند رسید.



در ادامه این جلسه معاون اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: این کاروان حرکت خود در تاریخ 21 شهریور ماه از مرزشلمچه و با حضور 30 دونده آغاز می کند و تا مشهد مقدس ادامه می دهد و این افتخار برای یزد نیز وجود دارد که میزبان این عاشقان رضوی باشد.



حسینی افزود: این کاروان در تاریخ 28 شهریور وارد شهرستان یزد خواهد شد که در این خصوص انشاءاله با کمک سایر دستگاههای اجرایی شهرستان بتوانیم استقبال شایسته از این کاروان داشته باشیم.



به گزارش مهر، مراسم استقبال از کاروان دوی استقامت جاده ولایت 28 شهریور در میدان امام حسین (ع) مقابل استانداری یزد برگزار خواهد شد.