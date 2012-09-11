به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ریاست جلسه علنی روز سه شنبه مجلس را محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس برعهده داشت و دلیل آن سفر رئیس مجلس به تبریز بود.

عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری و بی توجهی آنان به رای گیری ها موجب شد اولین ماده از از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران به تصویب نرسد.

این در حالی است که موضوع ماده 1 جایگزینی عبارت " پرچم جمهوری اسلامی ایران" به جای " پرچم ملی ایران" بود .



بر اساس این گزارش زمانی که اصل این ماده رای نیاورد مجلس حذف آن را به رای گذاشت که البته مجددا به دلیل عدم مشارکت نمایندگان در رای گیری حذف آن نیز رای نیاورد و به ناچار مقرر شد ماده مذکور به کمیسیون ارجاع شود.

اما پس از تذکرات نمایندگان در خصوص این موضوع و اهمیت جایگزینی عبارت "پرچم جمهوری اسلامی ایران" به جای "پرچم ملی ایران" رئیس جلسه از رسیدن یک پیشنهاد اصلاحی خبر داد و گفت: پیشنهاد شده است عبارت "پرچم ملی ایران" و "پرچم ایران" به " پرچم جمهوری اسلامی ایران" اصلاح شود.

این در حالی است که این اصلاح عبارتی است و تغییری در ماهیت ماده ایجاد نمی کند و صرفا ترفندی بود که برای ایجاد امکان رای گیری مجدد به کار برده شد.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس توانستند با به کار بردن این پیشنهاد اصلاحی رای لازم را به دست آورند و ماده 1 که قرار بود به کمیسیون ارجاع شود، در صحن مجلس تعیین تکلیف شد.

این بی توجهی و بی نظمی در مجلس با وجود ایجاد حاشیه در بررسی ماده 1 به پایان نرسید و نمایندگان در ماده 2 این لایحه نیز همان رویه بی توجهی در بررسی ماده 1 را تکرار کردند به طوری که برای اصل این ماده رای گیری شد اما از آنجا که نمایندگان توجهی به رای گیری نداشتند و رئیس جلسه نیز هیچ تذکری برای اهمیت رای گیری به نمایندگان نداد اصل این ماده به رای نرسید و مجددا طبق آیین نامه باید حذف ماده به رای گذاشته شود.

در رای گیری برای حذف نیز نمایندگان به حذف رای ندادند و ناگزیر این ماده به کمیسیون ارجاع شد تا در یک اصلاح مجددا به صحن مجلس ارجاع شود.

به دنبال این بی توجهی ها و مشارکت پایین نمایندگان در رای گیری تذکراتی از سوی نمایندگان مطرح شد از جمله اینکه اسفنانی نماینده شادگان سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خواستار توجه نمایندگان به رای گیری ها شد و گفت: تعداد رای دهندگان کم است اگر مجلس به ماده 1 رای نداد دلیل بی توجهی به پرچم جمهوری اسلامی نیست بلکه نمایندگان در رای گیری مشارکت ندارند همچنین در مورد ماده 1 کاملا به نمایندگان توضیح داده نشد لذا بهتر است در رای گیری ها توضیح بیشتری از سوی هیئت رئیسه داده شود.

کوثری هم نماینده دیگری بود که نسبت به بی نظمی و عدم توجه نمایندگان در رای گیری ها تذکر داد .