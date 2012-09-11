تهران قهرمان مسابقات اسلحه سابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، چهارمین روز رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی کشور روز دوشنبه با حضور چهارده استان در بخش تیمی اسلحه سابر پیگیری شد و با قهرمانی تیم تهران در مجموعه ورزشی شهید شیرودی به پایان رسید.

تیم تهران که با ترکیب امین قربانی، علی پاکدامن، حمیدرضا طاهرخانی و مهدی صرام در این دوره از رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی کشور شرکت کرده است در دیدار نهایی اسلحه سابر موفق به شکست تیم یزد شد وبه عنوان نخست دست یافت. بدین ترتیب تیم یزد که محمد فتوحی، سجاد پورسلمان، محمد جواد میر حسینی و محمد سازنجیان رداختیار دارد به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

در رقابت‌های تیمی اسلحه سابر تیم مازندران با ترکیب علی عابدینی، مجتبی عابدینی، رضا خالقی، هانی شهمیری وتیم آذربایجان شرقی که فرزاد باهر ارسباران، سجاد فرمانی، مهدی مولایی و امین بیدقدار را در اختیار دارد در رده سوم مشترک قرار گرفتند.

رقابت‎های شمشیربازی قهرمانی کشور 26 و27 شهریورماه با برگزاری رقابت‌های انفرادی و تیمی اسلحه فلوره به کار خود پایان می‌دهد.