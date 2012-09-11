ذخایر دریای خزر نیازمند بازسازی است/ تولید 30 درصد ماهی کپور کشور در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پاسندی گفت: به منظور بازسازی ذخایر گونه های در حال انقراض باید به سه اصل مهم؛ تنظیم فعالیتهای صید، بازسازی مکانهای تخریب شده پرورش لارو و تخم ریزی، افزایش ذخایر از طریق تکثیر و رهاسازی و عدم حضور صیادان غیرمجاز و بهره برداری غیرمسئولانه توجه کرد.

پاسندی با اشاره به تعداد بچه ماهیان کپور رها شده در سنوات گذشته گفت: از سال 76 تاکنون تعداد 150 میلیون و 627 هزار و 143 قطعه بچه ماهی کپور تولید و در رودخانه های منتهی به دریا رها شده است

مدیر کل شیلات گلستان گفت: ماهی کپور یکی از مهم‌ترین و ارزشمند‌ترین ماهیان اقتصادی استان گلستان محسوب می‌شود و امسال بیش از 28 قطعه بچه ماهی کپور به دریا رهاسازی شده است.

پاسندی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با تلاش مضاعف کارشناسان شیلات استان به روش تکثیر نیمه طبیعی موفق به تولید 28 میلیون و 166 هزار و 980 قطعه بچه ماهی کپور با وزن 1 الی 2 گرم شده ایم.

به گفته وی تعداد مولد استفاده شده 723 قطعه که 355 قطعه آن نر و 368 قطعه آن ماده با اوزان 5/1 تا 3 کیلوگرم بوده، و این مولدین با مشارکت صیادان تعاونی صید شده است.

پاسندی با بیان اینکه این میزان تولید کپور دریایی در زمان فعالیت شیلات گلستان بی سابقه بوده است، گفت: از سال 76 تاکنون که شیلات استان در امر تکثیر ماهی کپور فعالیت می کند امسال بیشترین تولید را داشته ایم بطوریکه متوسط تولید بچه ماهی در هکتار 828 هزار و 440 قطعه بوده است.

وی افزود: این تعداد بچه ماهی کپور در دو مرکز تکثیر استان به نام های مرکز تکثیر سد وشمگیر در سطح 28 هکتار با تولید 24 میلیون و 693 هزار و 950 قطعه در شهرستان آق قلا و کلمه سیجوال در سطح 6 هکتار با تولید 3 میلیون و 473 هزار و 30 قطعه بچه ماهی در شهرستان بندرترکمن تولید شده است.

وی خاطر نشان کرد: ماهی کپور بیشتر در گلستان تکثیر، تولید و رهاسازی می شود و در سالجاری 30 درصد کل تولید بچه ماهی را در استان به خود اختصاص داده است.