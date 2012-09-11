جمع آوری غیر قانونی پول برای کمک به زلزله زدگان در فیسبوک

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ امینی در این باره گفت:در پی گشت زنی های مستمر پلیس فتا در فضای سایبری، این پلیس متوجه انتشار فراخوان عمومی در یکی از شبکه های اجتماعی شد، که عامل انتشار آن با دادن شماره حساب شخصی خود در جهت جمع آوری کمک های مالی مردمی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: در پی تحقیقات پلیس و استعلام های بانکی فرد صاحب حساب شناسایی و حساب وی مسدود شد.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم پس از رویت ادله موجود به بزه خود اعتراف کرد و هدف خود را کمک رسانی به هموطنان زلزله زده اعلام کرد. که نهایتاً متهم دستگیر و با توجه به موارد قانونی به دادسرا منتقل شد.

هشدار داد: با توجه به حس کمک رسانی و نوع دوستی در بین هموطنان عزیز که قابل ستایش و احترام است، متاسفانه درفضای مجازی شاهد برخی از سود جویان فرصت طلب هستیم که با چنین فراخوان هایی از حس مهربانی مردم سوء استفاده می‌کنند.

رئیس پلیس فتا اردبیل توصیه کرد: هموطنان می توانند کمک های بشر دوستانه خود را از طریق شرکت ها و موسسات شناخته شده در کشور که توسط رسانه های جمعی اقدام به اعلام شماره حساب های رسمی خود می کنند ، در اختیار آسیب دیدگان قرار دهند و از واریز کمک های خود به حساب های نامعتبر و شخصی افراد خودداری کنند.

