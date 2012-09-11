رهنمودهای امام صادق (ع) مرهم بسیاری از دردهای جامعه امروزی است

حجت الاسلام جواد طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین معیار برای هدایت بشر شنخت انسان است و هدایتگر نیز الزاما باید از طریق اتصال به منبعی الهی شناخت کاملی از انسان داشته باشد.

وی با بیان اینکه ائمه اطهار (ع) به واسطه وحی و ارتباط با خداوند، شناخت کاملی از انسان و دیگر علوم و معارف داشتند، تصریح کرد: در میان امامان معصوم شیعه، امام صادق (ع) به واسطه قرار گرفتن در مقطعی خاص از تاریخ، فرصت تببین پایه فقهی اسلام را یافت.

حجت الاسلام طاهری اظهار داشت: امام صادق (ع) با تربیت و آموزش هزاران شاگرد در زمینه‌های مختلف علمی از جمله، معارف و فقه، طب و پزشکی، شیمی، علم سخن و ...پایه‌های علمی و عملی اسلام را در بین مردم تثبیت کرد.

وی با اشاره به مجموعه بیانات و آموزه‌های امام صادق (ع) و شاگردان دانشمند وی تصریح کرد: سخنان و آموزه‌های امام صادق در دانشگاه جعفری مجموعه ارزشمند و گرانبها از اطلاعات دین اسلام بوده و در دنیای امروزی نیز درصورت استفاده و فهم درست، مرهم بسیاری از دردهای جوامع خواهد شد.

امام جمعه آشخانه با اعلام اینکه متاسفانه تاکنون به صورت شایسته از این منبع عظیم استفاده نشده است، تصریح کرد: برای تغییر وضعیت موجود، نقش روحانیون، دانشمندان و مدیران تصمیم گیرنده بیش از سایرین است.

وی افزود: اگر مدیران و کارگزاران نظام بیانات و رهنمون‌های امام صادق (ع) را بیش از گذشته در امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... به کار گیرند؛ به یقین بسیاری از مشکلات و کمبودهای موجود مرتفع می‌شود.

امام جمعه آشخانه تصریح کرد: برای بهره گیری مناسب از این ظرفیت عظیم لازم است مسئولان، روحانیون، دانشمندان و دیگر اقشار جامعه شناخت خود را از امام صادق (ع) افزایش داده و آموزه‌های وی را نیز در زندگی شخصی و اجتماعی به کار گیرند.