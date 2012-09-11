داوری جشنواره شعر کردی رضوی در سنندج آغاز شد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: این جشنواره همزمان با دهه کرامت و میلاد امام رضا(ع) در چهار بخش ملی شعر کردی رضوی، بین المللی شعر کردی رضوی، دل نوشته و قطعه ادبی کردی و بخش تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادبیات کردی رضوی اول و دوم مهر امسال برگزار می شود.

حمید رضا گوهری هدف از برگزاری جشنواره را ترویج و اشاعه فرهنگ و ادبیات رضوی، معرفی، نشر و تقویت مبانی تعمق و تفکر رضوی در جامعه ایران اسلامی و فضاسازی جامعه با اصول و ارزش های اسلامی برگرفته از سیره ائمه و معصومین اعلام کرد.

وی با اشاره به وجود ظرفیت ها و استعدادهای شعر و شاعری موجود در کشور، برنامه ریزی و تلاش مضاعف برای کشف و رشد و پرورش این استعداد های هنری را مهم و لازم دانست و عنوان کرد: در مجموع 100 اثر در بخش شعر به دیبرخانه این جشنواره ارسال شده است.

دبیر اجرایی جشنواره عنوان کرد: ترویج فرهنگ و هنر رضوی در میان اقشار مختلف جامعه و تقویت رویکرد وحدت اسلامی از گذر نشر این فرهنگ مهمترین شاخصه هر رویداد فرهنگی،هنری متناسب با ابعاد وجودی و شخصیتی ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا(ع)است.

گوهری در پایان افزود: صالح ادیبی و دکتر عبدالرضا رادفر و نامق هورامی از داوران بخش بین الملل، محمد جواد محبت، علی احسان فریدونی و منصور دولتی از داوران بخش ملی و سید اسماعیل حسینی و کژال فداکار و یحیی صمدی از داوران بخش قطعات ادبی و دلنوشته رضوی نخستین جشنواره بین‌المللی شعر کردی رضوی هستند.