تابلوی دولت برای کاندیداها رای آور نیست

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناموفق بودن تلاش دولتها برای ورود و دخالت درانتخابات گفت: در دولت هاشمی حزب کارگزاران تاسیس شد و بخش از وزیران از طریق این حزب قصد داشتند برای انتخابات مجلس فهرست انتخاباتی بدهند که مقام معظم رهبری وارد عمل شدند و فرمودند دولت حق چنین کاری ندارد و وزیران باید تکلیف خود را با دولت و حزب مشخص کنند.

وی با بیان اینکه دولت اصلاحات نیز نتوانست در دولت پس از خود تاثیرگذار باشد، ادامه داد: حزب مشارکت که زاییده دولت اصلاحات بود توانست وارد مجلس زمان خود شود اما تلاشش برای مستقر کردن کاندیدای موردنظر خود در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بی نتیجه ماند.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: بطور طبیعی دولتها می خواهند در دولت بعد از خود هم حضور داشته باشند که هیچگاه این اندیشه باطل آنان به حقیقت نپیوسته و نخواهد پیوست.

وی ورود دولت احمدی نژاد در انتخابات را به صلاح این دولت نداست و گفت: این امر آثار مثبتی نخواهد داشت اگرچه دولت هم می تواند طرفدار یک کاندیدا باشد، همچنان که هر گروهی طرفدار فرد خاصی خواهد بود، اما نباید دخالت کند چراکه به ضرر خود آن کاندیدا خواهد بود.

شاکری تصریح کرد: کسی که با تابلوی دولت وارد انتخابات شود مردم گمان می برند مخارج تبلیغاتش با بیت المال است و اصلا به وی رای نخواهد داد؛ بنابراین وارد شدن یک کاندیدا با تابلوی دولت به عرصه رقابتهای انتخاباتی رای آور نیست.

وی همچنین در مورد فعالیت های انتخاباتی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: بحث ها و اقدامتی در این تشکل سیاسی صورت گرفته اما به مرحله رسانه ای شدن نرسیده است.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاندیدای شورای شهر خواهید شد؟ خاطرنشان کرد: این امر نیازمند تصمیم جمعی است و هنوز تشکل ما وارد مباحث انتخابات شوراها نشده است.