آغاز عملیات انتقال گاز به بخش خرانق / احداث پایانه مسافربری اردکان تا چند ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی فرماندار اردکان شامگاه دوشنبه در نشست خبرنگاران با فرماندار، شهرداران و روسای ادارت شهرستان اردکان که با حضور شهرداران و مسئولین ادارت و ارگانهای شهرستان اردکان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، در زمینه گازرسانی به روستاها اظهار داشت: در مجموع 13 روستای شهرستان اردکان دربخش عقدا و مرکزی از نعمت گاز برخوردار هستند و درخرانق نیز مطالعه در زمینه انتقال خط لوله گاز به روستاهای این بخش آغاز شده و در آینده شاهد آغاز عملیات انتقال گاز به این بخش خواهیم بود.

فرماندار اردکان در زمینه کیفیت آب اردکان و همچنین پیشرفت عملیات فاضلاب در این شهرستان گفت: در دولت نهم و دهم 20 هزار متر مکعب به حجم مخازن ذخیره آب شرب در اردکان اضافه شده که تا قبل از ان حجم کل مخازن شهرستان 15هزار متر مکعب بوده است.

پیشرفت 45 درصدی فاز دوم مسکن مهر اردکان

وی درمورد تسهیلات مسکن روستایی، مبلغ این تسهیلات را 12/5 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: کار تحویل موقت 294 واحد مسکونی در فاز اول پروزه مسکن مهر اردکان به مشتریان انجام گرفته و برای هرواحد 22 میلیون تومان تسهیلات مسکن اعطا شده و آورده نقدی متقاضیان نیز 16 تا 18 میلیون تومان بوده و تکمیل 20 درصد پایانی منازل مهر به صاحبان آن واگذار شده، همچنین آسفالت معابر نیز ظرف یکی دوماه آینده توسط شهرداری اجرا خواهد شد.

کمالی در خصوص فاز دوم مسکن مهر گفت: این پروژه از طریق عقد قرارداد 3 جانبه درقالب 150 واحد مسکونی با پیشرفت کار 45 درصد درحال اجراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نصب یک نیروگاه 7 مگاواتی برای جبران کسری برق مشترکان اردکانی خصوصا بخش صنعت شهرستان خبر داد.

احداث پایانه مسافربری اردکان تا چند ماه آینده

شهردار اردکان نیز در این نشست اظهار داشت: درحال حاضر سرانه فضای سبز شهرستان اردکان 1/14 متر مربع است که با احداث پارک های حاشیه ای بلوار ولیعصر و ریاست جمهوری سرانه فضای سبز 3 متر مربع افزایش خواهد یافت.

محمدعلی مروتی از احداث پایانه مسافربری اردکان تا چند ماه آینده خبر داد و گفت: برای حل مشکل به صورت موقت ظرف 2 ماه آینده فضایی برای ترمینال مینی بوس های بین شهری و اتوبوس‌های ویژه اعزام کاروان‌های حج و زیارت در نظر گرفته خواهد شد و تا چند ماه آینده نیز شاهد آغاز عملیات احداث پایانه اردکان خواهیم بود.

یک هشدار جدی: تخریب بی رویه و تغییر کاربری باغات شهر اردکان

رییس جهاد کشاورزی نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: حدود 60 هزار اصله زیتون در شهرستان اردکان وجود دارد که در حال حاضر 60 درصد این درختان به بار نشسته و برای فراوری زیتون وعمل اوری روغن زیتون تعدادی دستگاه روغن کشی خریداری شده است.

محمدحسین وطن‎خواه درخصوص تخریب بی رویه باغات و تغییر کاربری ان به واحدهای مسکونی و تجاری نیز هشدار داد و گفت: 9 هزار هکتار باغات پسته و انار در شهرستان اردکان وجود دارد که به نوعی یکی از بزرگترین منابع فضای سبز و تنفسی شهرمحسوب می شود که درصورت ادامه روند تغییر کابری ها و اعطای مجوز برای تخریب باغات چیزی از این منبع مهم زیست محیطی باقی نخواهد ماند.

به گزارش مهر خبرنگاران حاضر در این نشست، سئوالات خود را در حوزه های مختلف مسئولیتی از مسئولین ادارات حاضر پرسیده و هر یک از مسئولین نیز پاسخ و توضیحات لازم را ارائه کردند.

در این نشست تعداد 25 نفر از اصحاب رسانه، خبرنگاران و وبلاگ نویسان فعال شهرستان اردکان حضور داشتند.