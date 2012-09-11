4 هزار برنامه در طرح "محله ما محله زندگی" اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شادکام درمراسم اختتامیه نمایشگاه مشاغل خانگی دوشنبه شب در مشهد اظهارکرد: پایان این نمایشگاه آغاز طرح بازدید از کودکان بی سرپرست و سالمندان در13 منطقه شهرداری است.

وی تصریح کرد: این فعالیتهای فرهنگی اجتماعی در راستای شاخصهای شهرهای توسعه یافته که همانا داشتن شهروندان سالم است؛ حرکت می کند.

شادکام با بیان این که رشد جمعیت شهرنشین به بیش از 72 درصد طی 30 ساله اخیر نشان از توجه مدیریت شهری به ایجاد شهرهای سالم دارد، گفت:شهر با اقتضاعات خودش، نوع مسکن،آلودگی های مختلف و سرعت در زندگی، فقدان سلامت را در پی داشته است.

وی داشتن سلامت جسم و روح، همچنین آگاهی از بیماریهای روانی را برای هر فرد حائز اهمیت دانست و افزود: در مدیریت شهری حوزه سلامت روانی، امری بزرگ و مهم است، لذاساخت پارکهای شهری، فرهنگسراها، سالنهای ورزشی، و برنامه های فرهنگی هنری می تواند مدیریت شهری را در کمک برای پیشگیری از آسیبهای روانی، یاری کند.

وی اجرای طرح مهارتهای زندگی،آموزش زوجهای جوان،طرح دوباره زندگی ویژه زوجهای جوان،خادمین شهر بهشت ویژه نوجوانان با جمعیت مخاطب 10 هزار نفری و تشکیل شوراهای اجتماعی هر محله را از سرمایه های اجتماعی شهرداری معرفی کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری خراسان رضوی از مردم خواست با ایده های برتر فرهنگی و اجتماعی خویش از طریق شوراهای اجتماعی محلات،تلفن 137 و معاونتهای اجتماعی شهرداری مناطق زندگی خود؛ این نهاد مردمی را در اعتلای شهر بهشت یاری دهند.

گفتنی است، در این مراسم به تعدادی از دانش آموزان منطقه، کیف های سلامت اهدا شد و تحویل 5 هزار کیف سلامت تا اول مهر ماه به مدارس مشهد نیز اعلام شد.